Δήμος Ρεθύμνης:Ευχαριστήριο για προσφορά στέγης σε αστέγους

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα εκφράζουν τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες τους προς το Ξενοδοχείο Brascos για τη διαχρονική και ανιδιοτελή προσφορά του στη στήριξη αστέγων συμπολιτών μας.

Η ανταπόκριση της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν περιορίζεται μόνο στις περιόδους έντονου ψύχους και ζέστης, αλλά επεκτείνεται κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη, προσφέροντας στέγη και ασφάλεια σε ευάλωτους ανθρώπους. Η σταθερή αυτή στάση αποτελεί έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής ευθύνης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές επιχειρήσεις στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η Κοινωνική Υπηρεσία ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό του Brascos για τη συνεχή στήριξή τους και εκφράζει την εκτίμησή της για τη συμβολή τους στο κοινωνικό έργο του Δήμου.

Με αφορμή την πασχαλινή περίοδο, ευχόμαστε υγεία και σταθερή πορεία στο έργο και τις δράσεις τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Δρ Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το ξενοδοχείο ACHILLION PALACE, που λειτουργεί στην πόλη του Ρεθύμνου για τη γενναιόδωρη προσφορά λευκών ειδών στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και για την προσφορά κρέατος προς το Συσσίτιο του Δήμου Ρεθύμνης.

Πρωτοβουλίες όπως αυτή συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο της τοπικής επιχειρηματικότητας, ενδυναμώνοντας τη στήριξη προς τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Ο Δήμος Ρεθύμνης και η Κοινωνική του Υπηρεσία εύχονται στο ξενοδοχείο ACHILLION PALACE υγεία, ευημερία και κάθε επιτυχία. Με αφορμή το Πάσχα, εύχονται οι ημέρες αυτές να αποτελέσουν πηγή ανανέωσης, ελπίδας και δύναμης, φέρνοντας φως και αισιοδοξία σε κάθε σας βήμα.