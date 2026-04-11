Στα ύψη η ζήτηση για μαγειρίτσα – Φεύγει και φέτος μέχρι και στο εξωτερικό κατεψυγμένη

Από την αρχή της εβδομάδας οι μάγειρες ετοιμάζουν μαγειρίτσα στα καζάνια, με εκατοντάδες παραγγελίες για το Μεγάλο Σάββατο. Η παράδοση παραμένει δυνατή, με την ελληνική σούπα να ταξιδεύει ακόμη και στο εξωτερικό.

Από τις αρχές της εβδομάδας, οι μάγειρες και οι βοηθοί έχουν ήδη ξεκινήσει να βράζουν στα μεγάλα καζάνια την παραδοσιακή μαγειρίτσα, με εκατοντάδες προπαραγγελίες και κρατήσεις να έχουν γίνει για το Μεγάλο Σάββατο.

Η χαρακτηριστική ελληνική σούπα που καταναλώνεται μετά την Ανάσταση διατηρεί και φέτος την πρωταγωνιστική της θέση στο πασχαλινό τραπέζι, δίπλα στα κόκκινα αυγά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αγάπη του κόσμου για το έθιμο.

Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δημήτρης Τσαρούχας, ιδιοκτήτης ενός από τα πιο παλιά μαγαζιά που φτιάχνουν μαγειρίτσα, οι Θεσσαλονικείς φτάνουν στο σημείο να την αγοράζουν ακόμη και κατεψυγμένη, ώστε να τη μεταφέρουν στα χωριά τους ή να τη στείλουν σε συγγενείς στο εξωτερικό. Από το 1990 μέχρι σήμερα έχει διαθέσει πολλές χιλιάδες μερίδες, με στόχο –όπως λέει– την «100άρα».

«Κάθε χρόνο τέτοια εποχή δεν παίρνουμε ανάσα και δουλεύουμε όλοι για το καλύτερο αποτέλεσμα. Πολλοί έχουν ήδη πάρει τη σούπα σε πακέτο και περιμένουμε, όπως πάντα, ουρές το Μεγάλο Σάββατο μέχρι να κλείσει το μαγαζί, ακόμη και το μεσημέρι. Ο Έλληνας ακολουθεί την παράδοση, καθώς η μαγειρίτσα δεν είναι εύκολο πιάτο για το σπίτι — απαιτεί μεγάλη προετοιμασία και εξονυχιστικό καθάρισμα εντέρων.

Έτσι, οι παραγγελίες ποικίλλουν ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας ή τους καλεσμένους», σημειώνει ο Δημήτρης Τσαρούχας, προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια αποστέλλονται κατεψυγμένα πακέτα σε χώρες όπως η Ρωσία και η Γερμανία, «εκεί όπου υπάρχουν Έλληνες που θέλουν τη μαγειρίτσα τους».

Ο ίδιος εξηγεί πως σκοπός του εδέσματος είναι να προετοιμάσει το στομάχι του πιστού για την κατανάλωση κρέατος μετά τη νηστεία. Η μαγειρίτσα είναι βαθιά δεμένη με την ελληνική ορθόδοξη παράδοση και αποτελεί το πρώτο πιάτο με κρέας μετά τη Σαρακοστή. Παρασκευάζεται παραδοσιακά με μαρούλι, άνηθο, εντόσθια αρνιού (συκωταριά) και ρύζι.

«Έχει τα μυστικά της, αλλά το βασικό είναι η προμήθεια αγνών υλικών και η εμπειρία — στη δική μας περίπτωση, η πλούσια, αυθεντική γεύση με πηχτό αυγολέμονο. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος πατέρας μου, που είχε ετοιμάσει από τις πρώτες μαγειρίτσες της πόλης, η μαγειρίτσα μας έχει “ISO”: μοσχαρίσιο ζωμό από πατσά και στραγγιστό γιαούρτι, ώστε να σερβίρεται με οξύτητα και βελούδινη υφή, ακόμη κι αν ταξιδέψει μακριά από τη Θεσσαλονίκη», υπογραμμίζει ο κ. Τσαρούχας.

Sold Out μετά την Ανάσταση

Πλήρεις κρατήσεις και αναμονή για όσους ελπίζουν σε ακύρωση καταγράφονται σε ένα από τα παλαιότερα εστιατόρια που εξειδικεύεται στις σούπες, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο «Κουκλουτζάς», που πήρε το όνομά του από την παλιά ονομασία του Ευόσμου, δεν δέχεται κρατήσεις, ωστόσο πολλοί δηλώνουν πρόθυμοι να περιμένουν για να απολαύσουν μαγειρίτσα τα ξημερώματα της Ανάστασης.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ιωάννα Παπαδοπούλου, μία από τους τρεις ιδιοκτήτες, η φετινή ζήτηση είναι ακόμη μεγαλύτερη από άλλες χρονιές. «Είμαστε στη δυτική Θεσσαλονίκη από το 1994. Από τα χέρια του πατέρα μου, που έχει φύγει από τη ζωή, πέρασαν αμέτρητα πιάτα και μαγείρισσες. Μαζί με την αδερφή μου και τον σύζυγο προσπαθούμε να διατηρούμε την παράδοση και την ίδια γεύση», σημειώνει.

Τα τραπέζια, σύμφωνα με την ίδια, αναμένεται να είναι γεμάτα μέχρι και τις τρεις τα ξημερώματα, ενώ δεν λείπουν και οι όρθιοι που περιμένουν. «Είναι αγαπημένο πιάτο και μετά την εκκλησία έρχονται εδώ οικογένειες και φίλοι για να απολαύσουν τη σούπα, τηρώντας το έθιμο», προσθέτει η κ. Παπαδοπούλου.

Το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί την πιο απαιτητική μέρα, καθώς η διάθεση της μαγειρίτσας ξεκινά από τις 7:00 το απόγευμα και συνεχίζεται μέχρι τα ξημερώματα, με παραδόσεις (delivery) σε όλη την πόλη. «Όλα τα φτιάχνουμε εμείς, τίποτα δεν είναι έτοιμο. Τα υλικά είναι ωμά και φρέσκα, και αναλαμβάνουμε τα πάντα, από το κόψιμο μέχρι το μαγείρεμα», καταλήγει.