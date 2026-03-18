Στενά του Ορμούζ: Νησί Κεσμ, το αβύθιστο «αεροπλανοφόρο» του Ιράν, τι κρύβει στα έγκατά του

Η στρατηγική σημασία του νησιού Κεσμ στα στενά του Ορμούζ για τις επίλεκτες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης.
Αν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους σκοπεύουν να ανοίξουν δια της βίας τα Στενά του Ορμούζ για να αποκαταστήσουν τη ροή του πετρελαίου από τον Κόλπο προς τον υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να κατανικήσουν τις ιρανικές δυνάμεις στο νησί Κεσμ, τον φρουρό του στρατηγικής σημασίας πορθμού.
Το αβύθιστο «αεροπλανοφόρο» του Ιράν
Λίγο μεγαλύτερο σε έκταση από τη Ρόδο και δυο φορές μεγαλύτερο από το Μπαχρέιν, το Κεσμ (Qeshm) των 150.000 κατοίκων απέχει μόλις 60 χλμ από τις ακτές του Ομάν. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της περιοχής αλλά και το αβύθιστο «αεροπλανοφόρο» του Ιράν καθώς στα έγκατά του κρύβει στρατιωτικές εγκαταστάσεις για τις επίλεκτες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης.