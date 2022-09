Στιγμιότυπα της Συνέντευξης Τύπου των Madrugada στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Για πρώτη φορά στο

Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), Αθήνα

Οι MADRUGADA για τους MADRUGADA

Tην Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 οι MADRUGADA βρέθηκαν «στο δεύτερο σπίτι τους» στην Αθήνα, στο PUBLIC Συντάγματος για να συναντήσουν Έλληνες δημοσιογράφους και φίλους τους ενόψει της μεγάλης συναυλίας τους το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Το συγκρότημα καλωσόρισε στην πάντα φιλόξενη γι’ αυτούς Αθήνα η Πρέσβης της Νορβηγίας, κα Lajla Brandt Jakhelln που μεταξύ άλλων είπε: “ως Νορβηγοί είμαστε και ροκ και συναισθηματικοί” ενώ τη συνέντευξη συντόνισε η Βάσια Τζανακάρη, συγγραφέας και μεταφράστρια.

Στην εισαγωγική της προσφώνηση, η κα Τζανακάρη περιέγραψε τις αναμνήσεις της από την τελευταία φορά που οι Madrugada βρέθηκαν στην πόλη, πριν από 5 μήνες. Τους θυμάται ακόμα να εμφανίζονται ανάμεσα στο πλήθος, επιβλητικοί, με το δωρικό ροκ στυλ τους (μαυροντυμένοι και με καουμπόικες μπότες), να αποπνέουν κάτι διαφορετικό από εμάς τους υπόλοιπους, έναν ζωτικό αέρα ηρεμίας.

Οι Madrugada απάντησαν με θέρμη και ειλικρίνεια στις ερωτήσεις των Ελλήνων εκπροσώπων του τύπου μιλώντας για όλα. Ανακοίνωσαν μάλιστα ότι αύριο, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν 4 καινούργια τραγούδια.

Μάλιστα το ένα τραγούδι τους είναι με την Ane Brun, αγαπημένη φίλη και ειδική προσκεκλημένη των Madrugada στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η Ane έστειλε μήνυμα μέσω βίντεο στο οποίο είπε:

«Γεια σε όλους! Είμαι η Αν Μπρουν. Ανυπομονώ να έρθω στην Αθήνα και να τραγουδήσω μαζί με τους υπέροχους φίλους μου, Madrugada. Η βραδιά που θα ζήσουμε θα μας μείνει αξέχαστη! Τα λέμε εκεί».

“Hello everyone, I’m Ane Brun. I can’t wait to come to Athens and sing with my amazing friends, Madrugada. This will be a night to remember. See you!”

Η Ane είναι μια από τους Νορβηγούς καλλιτέχνες που θαυμάζουν περισσότερο ενώ όλα αυτά τα χρόνια της σπουδαίας καριέρας τους, τους έχει συντροφεύσει επί σκηνής πολλές φορές.

Παρούσα στη συνέντευξη ήταν και η «δική μας» 25χρονη Ελληνονορβηγή τραγουδίστρια Αμάντα Τένφιορντ (AmandaTenfjord), opening act στη συναυλία του Σαββάτου. Δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της γι’ αυτήν τη ζωντανή μουσική συνάντηση με τους Madrugada. Έχει άλλωστε ήδη ομολογήσει την αγάπη της στους Madrugada, μια αγάπη που κρατάει από τα παιδικά της χρόνια ενώ ταυτόχρονα, αναγνωρίζει στη μουσική τους τις πηγές της προσωπικής της έμπνευσης. Η Αμάντα μοιράστηκε μαζί μας και τα δικά της σχέδια: πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, Plans από το καινούργιο της άλμπουμ και μερικά τραγούδια από αυτό θα ακούσουμε και στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου.

Κοντά τους βρέθηκε και η Δήμητρα Καραμπεροπούλου από τη 10μελή χορωδία Irida Vocal Ensemble που θα πλαισιώσει τους Madrugada το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου σε δύο τραγούδια, το πολυαγαπημένο Honey Bee και το επιβλητικό Stabat Mater δημιουργώντας μυσταγωγική ατμόσφαιρα.

Οι Madrugada έφτασαν στην Αθήνα και ετοιμάζονται να μας χαρίσουν μια συναυλία που για τους ίδιους αποτελεί «όνειρο ζωής» και για τους χιλιάδες ένθερμους – Έλληνες fans «εμπειρία ζωής». Στη συναυλία θα παρουσιάσουν υλικό από τον τελευταίο τους δίσκο, το Chimes at Midnight, αλλά και όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια από τα παλιότερα άλμπουμ.

Μέρος του show θα μαγνητοσκοπηθεί με 7κάμερο συνεργείο και το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενός rockumentary που στην ουσία θα εξερευνήσει αυτό το ελληνορβηγικό θαύμα.

Την σκηνοθεσία κάνει ο Eivind Holmboe του “Vesteralen Project” και σε αυτό θα συμμετέχουν επίσης Έλληνες fans, οι οποίοι έχουν επιλεγεί μέσα από μια on line διαδικασία και θα τραβήξουν οι ίδιοι την “madrugada” εμπειρία τους.

Όλες αυτές τις δεκαετίες, ένα φωτεινό μουσικό ουράνιο τόξο ενώνει την Ελλάδα με τη Νορβηγία, και σήμερα το τόξο έδειξε την πόλη της Αθήνας, την καρδιά της το Σύνταγμα.

Σε δυο μέρες, το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, κάτω από το λόφο του Αρδηττού, οι Madrugada θα ανέβουν στην σκηνή του Καλλιμάρμαρου για τη ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ του καλοκαιριού.

Ανυπομονούμε!

Πληροφορίες για τη συναυλία

MADRUGADA

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)

Special Guest: Ane Brun

Opening Act: Αmanda Tenfjord

Η ήρεμη δύναμη των Madrugada, η μουσική τους, θα πλημμυρίσει το Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας, το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, δε θα είναι μόνοι. Δύο υπέροχες γυναίκες, δύο από τις πιο ωραίες και μελωδικές φωνές της Νορβηγίας σήμερα, η Ane Brun και η Αmanda Tenfjord, θα τους συνοδεύσουν ζωντανά στη σκηνή. Επίσης η 10μελής χορωδία Irida Vocal Ensemble της Δήμητρας Καραμπεροπούλου, θα πλαισιώσει τους Madrugada σε δύο τραγούδια επί σκηνής.

Θα βρισκόμαστε όλοι στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να ζήσουμε την πιο ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ του φθινοπώρου, μία συναυλία που θα μείνει χαραγμένη στην ψυχή μας για πάντα!

Οι φωτογραφίες της συνέντευξης τύπου είναι των: Χρήστου Κισσατζεκιάν, Θωμά Δασκαλάκη και Χρόνη Περράκη. Η φωτογραφία των Madrugada στο Παναθηναϊκό Στάδιο είναι της Ρενέ Ρεβάχ (Renee Revah). Οι υπόλοιπες φωτογραφίες των Madrugada είναι του Knut Aaserud.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ εισιτηρίων συνεχίζεται. Εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας!

ΤΙΜΕΣ εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 42 ευρώ και φθάνουν τα 85 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Γενική Είσοδος – Κερκίδες | Tiers: 42 ευρώ

Γενική Είσοδος Arena: N/A 55 ευρώ

Golden Arena: 85 ευρώ

VIP A & VIP B: 85 ευρώ

Οι πωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Σημεία Προπώλησης

Δίκτυο viva

Ηλεκτρονικά: viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni’s)

Δίκτυο Public

Public on line: https://tickets.public.gr/music/madrugada/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

Τηλέφωνο πληροφοριών: 210 9636 489

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνιστούμε στους υποψήφιους αγοραστές να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους αποκλειστικά και μόνο από τα επίσημα σημεία πώλησης. Η παραγωγός εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για εισιτήρια τα οποία έχουν προέλθει από αγορές μέσα από άλλες πλατφόρμες και για τα οποία δεν υπάρχει εγγύηση για τη γνησιότητά τους.

Παναθηναϊκό Στάδιο

Λεωφ. Βασ. Κων/νου, Αθήνα

Πρόσβαση

Το Παναθηναϊκό Στάδιο, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας σε απόσταση μόνο 1000m τόσο από το σταθμό του μετρό του “Συντάγματος”, τον σταθμό της “Ακρόπολης” όσο και από το σταθμό του “Ευαγγελισμού”.

Μπορείτε να έρθετε με το μετρό, με λεωφορείο με ταξί ή ακόμα και με τα πόδια.

Αστική Συγκοινωνία

Λεωφορεία: Κόκκινο 550 | πράσινο 90, 209 | κίτρινο 2, 4, 10, 11

Μετρό στάσεις: Ακρόπολη | Σύνταγμα | Ευαγγελισμός