ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Super Cup: Η ΕΛ.ΑΣ απαγορεύει τις υπαίθριες συναθροίσεις φιλάθλων στο κέντρο του Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνεται ότι,
σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου απαγορεύεται
οποιαδήποτε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση φιλάθλων των ομάδων «ΟΦΗ 1925» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»
στην Πλατεία Ελευθερίας, Δήμου Ηρακλείου και τις οδούς που την περικλείουν ένεκα
της διεξαγωγής του αγώνα ποδοσφαίρου SUPER CUP μεταξύ των ομάδων «ΟΦΗ 1925» και «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»
ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 03.01.2025 και ώρα 17.00 στο Παγκρήτιο Στάδιο,
για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απαγόρευση θα ισχύει από τις 06.00 έως τις 17.00 της 03.01.2026 .

Επισκέψεις της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και ανταλλαγή ευχών
