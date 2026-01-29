Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Συγχαρητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης για την εκλογή των νέων Μητροπολιτών της Κρήτης.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και χαράς, επιθυμώ να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους νεοεκλεγέντες Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κρήτης, η εκλογή των οποίων, από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, γεμίζει με ελπίδα το νησί μας.

Στο Θεοφιλέστατο Εψηφισμένο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο, εύχομαι ολόψυχα η νέα του αρχιερατική πορεία, που επισφραγίζεται με τη χειροτονία του το επόμενο Σάββατο, να είναι ακλόνητη και καρποφόρος. Η εμπειρία του από τη θέση του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Πέτρας και Χερρονήσου αποτελεί εχέγγυο για μια λαμπρή διακονία στην ιστορική Μητρόπολη των Χανίων.

Στο Θεοφιλέστατο Εψηφισμένο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ, εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχές για δύναμη και υγεία στα νέα του υψηλά καθήκοντα. Η μέχρι τώρα διακονία του στην Ι.Μ. Γορτύνης και Αρκαδίας προμηνύει μια αρχιερατεία προσφοράς και αγάπης για τον λαό του Ρεθύμνου και των Σφακίων.

Η Εκκλησία παραμένει ένας πυλώνας κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα η συνδρομή της είναι καταλυτική, ιδιαίτερα σε ζητήματα προστασίας και στήριξης των συμπολιτών μας σε δύσκολες στιγμές.

Εύχομαι στους νέους Ποιμενάρχες μας υγεία και καλή δύναμη στο πολυσχιδές έργο τους.

Με εκτίμηση,
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.
Γεώργιος Χ. Τσαπάκος

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα...

0
Την έντονη ανησυχία της Περιφέρειας Κρήτης για την υπό...

Χανιά:Τρεις διακρίσεις για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)...

0
Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών...

Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα...

0
Την έντονη ανησυχία της Περιφέρειας Κρήτης για την υπό...

Χανιά:Τρεις διακρίσεις για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)...

0
Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Τρεις διακρίσεις για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στα Circular Economy Awards 2026
Επόμενο άρθρο
Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα τα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα της Κρήτης στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα τα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα της Κρήτης στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την έντονη ανησυχία της Περιφέρειας Κρήτης για την υπό...

Χανιά:Τρεις διακρίσεις για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στα Circular Economy Awards 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών...

«Το καρναβάλι σε κίνηση»: Χρώμα, ρυθμός και διασκέδαση υπόσχεται το 34ο Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το 34ο Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα επιστρέφει και φέτος...

Eπιμελητήριο Ηρακλείου:Εορταστική εκδήλωση για την έλευση του νέου έτους και την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εορταστική εκδήλωση για την έλευση του νέου έτους και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST