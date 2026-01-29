Συγχαρητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης για την εκλογή των νέων Μητροπολιτών της Κρήτης.

Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και χαράς, επιθυμώ να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους νεοεκλεγέντες Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κρήτης, η εκλογή των οποίων, από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, γεμίζει με ελπίδα το νησί μας.

Στο Θεοφιλέστατο Εψηφισμένο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο, εύχομαι ολόψυχα η νέα του αρχιερατική πορεία, που επισφραγίζεται με τη χειροτονία του το επόμενο Σάββατο, να είναι ακλόνητη και καρποφόρος. Η εμπειρία του από τη θέση του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Πέτρας και Χερρονήσου αποτελεί εχέγγυο για μια λαμπρή διακονία στην ιστορική Μητρόπολη των Χανίων.

Στο Θεοφιλέστατο Εψηφισμένο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ, εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχές για δύναμη και υγεία στα νέα του υψηλά καθήκοντα. Η μέχρι τώρα διακονία του στην Ι.Μ. Γορτύνης και Αρκαδίας προμηνύει μια αρχιερατεία προσφοράς και αγάπης για τον λαό του Ρεθύμνου και των Σφακίων.

Η Εκκλησία παραμένει ένας πυλώνας κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα η συνδρομή της είναι καταλυτική, ιδιαίτερα σε ζητήματα προστασίας και στήριξης των συμπολιτών μας σε δύσκολες στιγμές.

Εύχομαι στους νέους Ποιμενάρχες μας υγεία και καλή δύναμη στο πολυσχιδές έργο τους.

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.

Γεώργιος Χ. Τσαπάκος