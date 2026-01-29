Χανιά:Τρεις διακρίσεις για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στα Circular Economy Awards 2026

Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], στο πλαίσιο των Circular Economy Awards 2026, τα οποία αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν πρωτοβουλίες, οργανισμούς και έργα που προάγουν την κυκλική οικονομία.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) έλαβε, δύο διακρίσεις, μια με χάλκινο και μια με ασημένιο βραβείο στις κατηγορίες «Circular Economy Products» και «Recycling (Compost – Materials Recovery)», αντίστοιχα για το φυτοϋγειονοποιημένο mulch, καθώς και ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Promoting Sustainability and Circular Economy through Awareness & Innovation» για το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα “Συμμετέχω!”.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 στην Αθήνα και τα βραβεία παρέλαβαν ο κ. Νικόλαος Ηλιάκης, Πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), ο κ. Κωνσταντίνος Πατεράκης, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ A.E. (OTA) καθώς και η κα. Ελένη Νικολακοπούλου της αναδόχου εταιρείας για το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα “Συμμετέχω!” ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Μ. ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο DEBRIEF.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, έχει ως βασικό στρατηγικό στόχο την ολιστική υποστήριξη των Δήμων – Μετόχων της στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με απώτερο σκοπό τη μετάβαση σε βιώσιμα και ανθεκτικά κοινωνικά συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδίασε και υλοποίησε την παραγωγή ενός καινοτόμου προϊόντος, το οποίο συμβάλλει στον εμπλουτισμό του εδάφους με θρεπτικά συστατικά και στη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης των φυτών: το φυτοϋγειονοποιημένο mulch.

Το εν λόγω προϊόν, απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και σπόρους ζιζανίων, αποτελεί φυσικό υλικό εδαφοκάλυψης και παράγεται εξ ολοκλήρου μέσω φυσικών διεργασιών από δημοτικά πράσινα απόβλητα, χωρίς την προσθήκη χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων υλικών. Συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής αρχών κυκλικής οικονομίας και καινοτομίας από φορέα ΟΤΑ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του εκτεταμένου προβλήματος διαχείρισης των δημοτικών πράσινων αποβλήτων.

Η εφαρμογή του mulch (αγροκάλυμμα) πραγματοποιείται επιφανειακά στο έδαφος και λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη ζιζανίων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση νερού που μπορεί να φθάσει έως και το 40%. Επιπλέον, συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του εδάφους και, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εμπλουτίζει το έδαφος με οργανική ουσία και ιχνοστοιχεία. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη βιοποικιλότητα και προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των χρηστών.

Το προϊόν είναι έτοιμο προς άμεση χρήση σε κήπους, παρτέρια και αγροτεμάχια, παράγεται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων και διατίθεται δωρεάν, σε χύδην μορφή, στους κατοίκους της Π.Ε. Χανίων.

Το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα “Συμμετέχω!” αποτέλεσε το πρώτο στην Ελλάδα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης πολιτών, επαγγελματιών και επισκεπτών, τοπικής εμβέλειας με ολιστική προσέγγιση και συμμετοχικό σχεδιασμό, στο ζήτημα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Μέσα από εξειδικευμένες δράσεις, με έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και την προώθηση της αποτελεσματικότερης Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των απορριμμάτων στα Χανιά, το πρόγραμμα συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης της τοπικής κοινωνίας.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) δεσμεύεται να συνεχίσει την υλοποίηση και την συνεχή αναζήτηση καινοτόμων δράσεων που προάγουν περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές και την κυκλική οικονομία στην περιοχή των Χανίων.