«Το καρναβάλι σε κίνηση»: Χρώμα, ρυθμός και διασκέδαση υπόσχεται το 34ο Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα

Το 34ο Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα επιστρέφει και φέτος πιο δυναμικό από ποτέ με ποικίλες δράσεις και φετινό θέμα «Το καρναβάλι σε κίνηση». Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Η επίσημη ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, την οποία παραχώρησαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης, Μανώλης Φραγκάκης, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Καρναβαλιού, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ανάπτυξης Ψηφιακών Εφαρμογών, Μανώλης Κελαϊδής, η Ειδική Συνεργάτις του Δημάρχου σε θέματα παιδείας, Άννα Νεμπαυλάκη, και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας, Ηλίας Φραγκιαδάκης.

Όπως επεσήμανε ο κ. Γιαννακάκης «Προσπαθούμε να φέρουμε το Καρναβάλι των Χανίων ακόμα πιο κοντά στα παιδιά, βασισμένο στις δικές τους ανάγκες και τις δικές τους απαιτήσεις. Ένα καρναβάλι, το οποίο φιλοξενεί ομάδες από σχολεία, ομάδες από κοινότητες και ομάδες από φίλους, που θέλουν να διασκεδάσουν με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Φέτος, με μεγάλες αλλαγές και στο κομμάτι της παρέλασης αλλά και στο κομμάτι των εκδηλώσεων, ο Δήμος Χανίων με την υποστήριξη της Περιφέρειας αλλά και βέβαια των πολλών ομάδων και των Συλλόγων της Σούδας, δίνουμε σε όλους μια ευκαιρία για μια ξεχωριστή διασκέδαση».

Από την πλευρά του ο κ. Φραγκάκης τόνισε: «Το 34ο Καρναβάλι της Σούδας είναι γεγονός. Η Περιφέρεια Κρήτης και η Αντιπεριφέρεια Χανίων το στηρίζει όπως το στηρίζει και ο Δήμος Χανίων και πολλές ομάδες από τη Σούδα. Είναι ένα καρναβάλι που κάθε χρόνο αναβαθμίζεται και συμμετέχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι», ενώ προσκάλεσε όλους τους Χανιώτες να συμμετέχουν στο μοναδικό καρναβάλι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων».

Για έναν καθιερωμένο θεσμό για τους Χανιώτες και τους Σουδιανούς έκανε λόγο ο κ. Κελαϊδής: «Φέτος, το θέμα μας είναι «Καρναβάλι σε Κίνηση», ένα θέμα που δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να γίνουν ακόμα πιο δημιουργικές και να ερμηνεύσουν το καρναβάλι μέσα από τη δική τους οπτική, εκφράζοντας ιδέες και εμπνεύσεις.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί θα περάσουμε φανταστικά, γεμίζοντας τη Σούδα με χρώμα, χαμόγελα, μουσική και αποκριάτικη διάθεση, όπως αρμόζει σε ένα καρναβάλι που αποτελεί θεσμό για τον τόπο μας» κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Κελαϊδής, ενώ ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή τους στον θεσμό του Χανιώτικου Καρναβαλιού στη Σούδα.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν το μεγάλο αποκριάτικο πάρτι στην πλατεία Αγίου Νεκταρίου στην Κάτω Σούδα την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στις 17:00, με τους Freaktones, το οποίο σε περίπτωση κακοκαιρίας θα μεταφερθεί στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας.

Η Τελετή Έναρξης του 34ου Χανιώτικου Καρναβαλιού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στην πλατεία της Σούδας, με την παρουσίαση των καρναβαλικών ομάδων στις 17:00 και με μια μεγάλη συναυλία με τον Αναστάσιο Ράμμο στις 19:00. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η τελετή έναρξης θα μεταφερθεί στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Σούδας.

Τέλος, η κορύφωση του Χανιώτικου Καρναβαλιού έρχεται στις 15 Φεβρουαρίου στις 15:00 με την παρέλαση στη Σούδα και με παρουσιαστές την Έλενα Κρεμλίδου (Mariposa) και τον Κώστα Κακαβελάκη. Την μεγάλη εκδήλωση θα πλαισιώσουν οι DJ Mixalis V, DJ George Violakis και DJ Stathis Koutatzis.

Για τη συμμετοχή των μικρών Χανιωτών έκανε λόγο η συνεργάτιδα του Δημάρχου Άννα Νεμπαυλάκη: «Καλούμε τα σχολεία να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους και να εμπνευστούν από τον χορό, τη μουσική, τον ρυθμό και τη σωματική έκφραση, επιλέγοντας όποια μορφή τους εκφράζει, από παραδοσιακούς και σύγχρονους χορούς έως πιο αυθόρμητες, freestyle ιδέες.

Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής με αφορμή την πρωτοβουλία «Move it Now – Ας Κινηθούμε Τώρα». Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες, που σχετίζονται με το περπάτημα, το ποδήλατο, την οδική ασφάλεια και την ήπια μετακίνηση».

Τέλος, όπως επεσήμανε η κα. Νεμπαυλάκη, η συμμετοχή των σχολείων θα γίνεται και μέσω των σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων (τηλ. επικοινωνίας: 697 272 0943, Άννα Νεμπαυλάκη).

Οι δηλώσεις συμμετοχών θα διαρκέσουν έως τις 7 Φεβρουαρίου.

Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τη διοργάνωση, καθώς και για δηλώσεις συμμετοχών και ομάδων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

Μάριος Γελασάκης: 693 483 9490

Ηλίας Φραγκιαδάκης: 694 664 4529

Επιπλέον, μπορείτε να ακολουθείτε το Χανιώτικο Καρναβάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για νέα, ανακοινώσεις και υλικό από τις δράσεις:

👉 Instagram: https://www.instagram.com/chaniotikokarnavali/

👉 Facebook: https://www.facebook.com/groups/1247477192500692

Επισημαίνεται, ότι το Χανιώτικο Καρναβάλι διοργανώνεται από τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνεργασία με την Ένωση Επιχειρηματιών Σούδας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής.