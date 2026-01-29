Αναζήτηση
Δήλωση Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη για την Εκλογή των Νέων Μητροπολιτών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο και την Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την Εκκλησία της Κρήτης και για την κοινωνία του νησιού συνολικά. Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, η Εκκλησία της Κρήτης συνεχίζει με σταθερότητα, ενότητα και υπευθυνότητα το πνευματικό και κοινωνικό της έργο.

Απευθύνω θερμά συγχαρητήρια στους εψηφισμένους Μητροπολίτες Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο Ταμπακάκη και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ Καρανδινό για την εκλογή τους.

Η μέχρι σήμερα διαδρομή τους χαρακτηρίζεται από ήθος, προσφορά και ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία. Είμαι βέβαιη ότι και από τους νέους τους ρόλους θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά στη συνοχή, την αλληλεγγύη και την κοινωνική στήριξη του ποιμνίου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
