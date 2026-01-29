Αναβολή Εκδήλωσης Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Βουλευτή Χανίων Αλ.Μαρκογιαννάκη

Φίλες και φίλοι λόγω των τραγικών δυστυχημάτων των τελευταίων ημερών η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βουλευτή Χανίων Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη αναβάλλεται.

Θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.