Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Αναβολή Εκδήλωσης Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Βουλευτή Χανίων Αλ.Μαρκογιαννάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Φίλες και φίλοι λόγω των τραγικών δυστυχημάτων των τελευταίων ημερών η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βουλευτή Χανίων Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη αναβάλλεται.

Θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα...

0
Την έντονη ανησυχία της Περιφέρειας Κρήτης για την υπό...

Συγχαρητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης...

0
Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και χαράς, επιθυμώ να εκφράσω...

Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα...

0
Την έντονη ανησυχία της Περιφέρειας Κρήτης για την υπό...

Συγχαρητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης...

0
Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και χαράς, επιθυμώ να εκφράσω...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την έναρξη ανασκαφικής έρευνας στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελύρου, Δήμου Καντάνου-Σελίνου
Επόμενο άρθρο
Δήλωση Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη για την Εκλογή των Νέων Μητροπολιτών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα τα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα της Κρήτης στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την έντονη ανησυχία της Περιφέρειας Κρήτης για την υπό...

Συγχαρητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης για την εκλογή των νέων Μητροπολιτών της Κρήτης.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και χαράς, επιθυμώ να εκφράσω...

Χανιά:Τρεις διακρίσεις για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στα Circular Economy Awards 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών...

«Το καρναβάλι σε κίνηση»: Χρώμα, ρυθμός και διασκέδαση υπόσχεται το 34ο Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το 34ο Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα επιστρέφει και φέτος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST