ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ Αναβολή Εκδήλωσης Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Βουλευτή Χανίων Αλ.Μαρκογιαννάκη Από: Team Πολ. Κρήτης Ημερομηνία: 29/01/2026 Φίλες και φίλοι λόγω των τραγικών δυστυχημάτων των τελευταίων ημερών η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βουλευτή Χανίων Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη αναβάλλεται. Θα ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής της. Tagsαναβολήκοπημαρκογιαννάκηςπιτας Προηγούμενο Άρθροplaceholder text Επόμενο Άρθροplaceholder text Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα... 30 λεπτά ago 0 Την έντονη ανησυχία της Περιφέρειας Κρήτης για την υπό... Συγχαρητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης... 40 λεπτά ago 0 Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και χαράς, επιθυμώ να εκφράσω... Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα... 30 λεπτά ago 0 Την έντονη ανησυχία της Περιφέρειας Κρήτης για την υπό... Συγχαρητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης... 40 λεπτά ago 0 Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και χαράς, επιθυμώ να εκφράσω... Προηγούμενο άρθροΥπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την έναρξη ανασκαφικής έρευνας στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελύρου, Δήμου Καντάνου-ΣελίνουΕπόμενο άρθροΔήλωση Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη για την Εκλογή των Νέων Μητροπολιτών Team Πολ. Κρήτης Share post: FacebookTwitterPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy. Popular Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα τα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα της Κρήτης στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur Συγχαρητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης για την εκλογή των νέων Μητροπολιτών της Κρήτης. Χανιά:Τρεις διακρίσεις για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στα Circular Economy Awards 2026 «Το καρναβάλι σε κίνηση»: Χρώμα, ρυθμός και διασκέδαση υπόσχεται το 34ο Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα Eπιμελητήριο Ηρακλείου:Εορταστική εκδήλωση για την έλευση του νέου έτους και την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας More like thisRelated Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά να συμπεριληφθούν όλα τα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα της Κρήτης στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur Team Πολ. Κρήτης - 29/01/2026 Την έντονη ανησυχία της Περιφέρειας Κρήτης για την υπό... Συγχαρητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης για την εκλογή των νέων Μητροπολιτών της Κρήτης. Team Πολ. Κρήτης - 29/01/2026 Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και χαράς, επιθυμώ να εκφράσω... Χανιά:Τρεις διακρίσεις για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στα Circular Economy Awards 2026 Team Πολ. Κρήτης - 29/01/2026 Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών... «Το καρναβάλι σε κίνηση»: Χρώμα, ρυθμός και διασκέδαση υπόσχεται το 34ο Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα Team Πολ. Κρήτης - 29/01/2026 Το 34ο Χανιώτικο Καρναβάλι στη Σούδα επιστρέφει και φέτος...