Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την έναρξη ανασκαφικής έρευνας στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελύρου, Δήμου Καντάνου-Σελίνου

Η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου: «Ανασκαφική Έρευνα στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελύρου, Δήμου Καντάνου-Σελίνου», με στόχο την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου και της ιστορικής κληρονομιάς του Δήμου Καντάνου-Σελίνου συνυπογράφηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Αντώνη Περράκη.

Η σύμβαση, που συνυπογράφεται επίσης από το Υπουργείο Πολιτισμού, επισφραγίζει τη συνεργασία των φορέων για την προστασία και την προβολή μιας από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Κρήτης. Ειδικότερα υλοποιείται μετά την αγορά από το Δήμο Καντάνου-Σελίνου ακινήτου, ύστερα από την υπόδειξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων ν. Χανίων αξίας 25.000 ευρώ.

Περιεχόμενο-στόχοι της Σύμβασης

Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνει μια σειρά από στοχευμένες δράσεις, με κύριους άξονες:

1. Συστηματική Ανασκαφική Έρευνα: Διενέργεια ανασκαφών σε καίρια σημεία του αρχαιολογικού χώρου για την αποκάλυψη οικοδομικών καταλοίπων και κινητών ευρημάτων που θα φωτίσουν την ιστορική διαδρομή της αρχαίας Ελύρου.

2. Τεκμηρίωση και Καταγραφή: Σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση των ευρημάτων, καθώς και ψηφιακή καταγραφή των δεδομένων της έρευνας.

3. Συντήρηση και Προστασία: Άμεσα μέτρα προστασίας των αποκαλυφθέντων μνημείων και συντήρηση των ευρημάτων από εξειδικευμένο προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.

4. Διαμόρφωση και Προσβασιμότητα: Μελέτη για τη μελλοντική ανάδειξη του χώρου, ώστε να καταστεί επισκέψιμος και ασφαλής για το κοινό, ενισχύοντας τον πολιτιστικό τουρισμό στην ενδοχώρα του Σελίνου.

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης είναι 35.000 ευρώ, δαπάνη που θα καλυφθεί από τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου.

Η προγραμματική σύμβαση για την Αρχαία Έλυρο έρχεται σε συνέχεια της υφιστάμενης συνεργασίας ανάμεσα σε Περιφέρεια Κρήτης, Δήμο Καντάνου-Σελίνου και Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και ανάδειξη της αρχαίας Λισού, ενώ στο ίδιο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της ενδοχώρας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών του Σελίνου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε, ότι, η επιτυχημένη αυτή συνέργεια ανάμεσα στους φορείς θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα με επέκταση των υφιστάμενων έργων αλλά και υλοποίηση νέων προς την κατεύθυνση αυτή.

«Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ιστορική στιγμή για τον τόπο μας. Η Έλυρος, η μεγαλύτερη πόλη της νοτιοδυτικής Κρήτης στην αρχαιότητα, βγαίνει επιτέλους από την αφάνεια. Με τη συνεργασία του Υπουργείου και της Περιφέρειας Κρήτης, επενδύουμε στον πολιτισμό ως μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή μας» δήλωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου Αντώνης Περράκης.

Το έργο θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων που διαθέτει την τεχνογνωσία για την άρτια διεξαγωγή των ερευνών.