Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) Ενημέρωση και συστάσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνουν τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα προγνωστικά δεδομένα, αναμένεται σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) σε όλη την Κρήτη.

Βάσει των προβλέψεων, οι συγκεντρώσεις ΑΣ10 ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση κατά τις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα υπέρβασης των ημερήσιων ορίων, ιδίως στο Ηράκλειο (24hrs median <150μg/m3). Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, καθώς το φαινόμενο είχε ήδη προβλεφθεί και αναφερθεί σε προηγούμενη ενημέρωση στις 23 Ιανουαρίου 2026. Η ποιότητα του αέρα παρακολουθείται σε συνεχή βάση και οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας: https://airquality.crete.gov.gr, καθώς και μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητές συσκευές. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί. Συστάσεις Προστασίας του πληθυσμού Για τον γενικό πληθυσμό: • Κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό Για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού • Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα • Καρδιοπαθείς • παιδιά καθώς και • τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση-δραστηριότητα και το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους. • Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.

