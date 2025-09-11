Η συγκινητική ιστορία του Τάκη Προεστάκη, ιδρυτή του διάσημου καταφυγίου στην Κρήτη έγινε ντοκιμαντέρ

Κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ για τον Τάκη Προεστάκη, ιδρυτή του Takis Shelter.
Το ντοκιμαντέρ «Takis.», σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Ρουμπή και σε δημιουργική επιμέλεια της Ελένης Αλαφούζου και της Άννας Ποδάρα, ανοίγει τη νέα σεζόν του CineDoc, μετά την παρουσίασή του στο Los Angeles Greek Film Festival και το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Η ταινία θα προβληθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, το οποίο από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και τον Απρίλιο του 2026 θα φιλοξενήσει μια σειρά από αθηναϊκές πρεμιέρες, ειδικές προβολές, αφιερώματα και παράλληλες εκδηλώσεις.
Όπως ενημερώνουν οι διοργανωτές, η ταινία είναι υποψήφια για το Βραβείο Κοινού και οι θεατές θα μπορούν να ψηφίσουν, σκανάροντας το QR code που θα τους δοθεί τις ημέρες των προβολών. Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου στον θερινό κινηματογράφο «Άνεσις» παρουσία συντελεστών, ενώ οι προβολές θα συνεχιστούν στον κινηματογράφο «Δαναό» στις 19, 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον προβολές θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 11 Οκτωβρίου σε Βόλο και Ρέθυμνο αντίστοιχα. Ειδικά για την πρεμιέρα της ταινίας στις 18/9 στον θερινό ΑΝΕΣΙΣ, οι διοργανωτές προσκαλούν τους θεατές να έρθουν στην προβολή με τα σκυλάκια τους, για τα οποία θα υπάρχει διαθέσιμο παγωτό κέρασμα, χορηγία του Maraboo Ice Cream.
Οι προβολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους φορείς Zero Stray Pawject, Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης, Cat Cafe Athens, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής, Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ, Φιλοζωικό Σωματείο Βόλου ΚΟΣΜΟΣ & ΦΥΣΗ, με τους οποίους θα ακολουθήσουν Q&A μετά τις προβολές.
Σχετικά με το ντοκιμαντέρ:
Στο ντοκιμαντέρ, ο Τάκης Προεστάκης, ιδρυτής του διάσημου καταφυγίου Takis Shelter στην Κρήτη, αφηγείται την ιστορία του: Αφού πουλάει το νυχτερινό του κέντρο στην Ιεράπετρα, βρίσκει κάποια σκυλάκια παρατημένα σε έναν σκουπιδότοπο και αποφασίζει να δράσει. Σταδιακά, αναλαμβάνει την περίθαλψη όλο και περισσότερων αδέσποτων ζώων, προσπαθώντας παράλληλα να αφυπνίσει την τοπική κοινότητα.
Αν και έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με προκλήσεις, το όραμα του Τάκη γίνεται σύμβολο ελπίδας για τους φιλόζωους όλου του κόσμου. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και υποστήριξή τους, έχει πλέον καταφέρει να δημιουργήσει ένα πρότυπο καταφύγιο ζώων, το οποίο επισκέπτονται καθημερινά άνθρωποι από κάθε μεριά του πλανήτη. Μέχρι σήμερα, έχουν διασωθεί περίπου 2.500 ταλαιπωρημένα σκυλιά και έχουν υιοθετηθεί 1.500, κυρίως στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες για το καταφύγιο και τους τρόπους που μπορείτε να το στηρίξετε: https://takisshelter.org/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
– ΑΘΗΝΑ – Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, Θερινός Κινηματογράφος ΑΝΕΣΙΣ
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 14, Αθήνα
Ώρα προσέλευσης: 19.15 | Ώρα έναρξης: 20.00
Προπώληση:
https://anesiscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-takis-stis-18-09/
Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τους συντελεστές της ταινίας.
– ΑΘΗΝΑ – Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα
Ώρα έναρξης: 19.00
Προπώληση:
https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-takis-19-eos-22-09/
Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τη Σταματίνα Σταματάκου, διευθύντρια της Ακαδημίας του Zero Stray Pawject (Zero Stray Academy).
– ΑΘΗΝΑ – Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα
Ώρα έναρξης: 19.00
Προπώληση:
https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-takis-19-eos-22-09/
Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τον Σπύρο Χρυσανθόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής.
– ΑΘΗΝΑ – Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα
Ώρα έναρξης: 19.00
Προπώληση:
https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-takis-19-eos-22-09/
Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τη Μαριλένα Παπαγιαννοπούλου, πρόεδρο της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης, την Ίριδα Ρούσση, μέλος της ομάδας της ΖΕΗ και τη Ναταλί Σελληνίδου, ιδρύτρια του Cat Cafe Athens.
– ΑΘΗΝΑ – Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ
Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 109, Αθήνα
Ώρα έναρξης: 19.00
Προπώληση:
https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-takis-19-eos-22-09/
Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με τον Δρ. Αντουάν Ραϊμόντ-Στέφα, ψυχολόγο σκύλων.
– ΒΟΛΟΣ – Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, Κινηματοθέατρο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ
Διεύθυνση: Κουμουνδούρου με Ιάσονος, Βόλος 38221
Ώρα έναρξης: 20.00
Προπώληση: ΕΝΤΕΚΑ – Ψηφιακές Εκτυπώσεις
Πληροφορίες: https://www.facebook.com/CineDocVolos
Η προβολή της ταινίας θα γίνει με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Θα ακολουθήσει Q&A με εκπροσώπους του Φιλοζωικού Σωματείου Νέας Αγχιάλου ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ και του Φιλοζωικού Σωματείο Βόλου ΚΟΣΜΟΣ & ΦΥΣΗ.
ΡΕΘΥΜΝΟ
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, Χώρος Πολιτισμού «Σημείο»
Διεύθυνση: Πατριάρχου Αθηναγόρα 17, Ρέθυμνο
Προπώληση στο ταμείο του χώρου Πολιτισμού «Σημείο»
https://www.facebook.com/yannisbleproductions
