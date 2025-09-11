Mε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
Το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» πρόκειται να πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, η μουσική συναυλία «Ο Σουρής και ο Ρασούλης από …τα θυμαράκια»,πλαισιωμένη με τα τραγούδια του Ηρακλειώτη στιχουργού και με ελεύθερη είσοδο. Τα καταπληκτικά τραγούδια του Μανώλη Ρασούλη θα συνδεθούν με τα σατυρικά ποιήματα και το πνεύμα του Γιώργου Σουρή μέσα από ένα παράλληλο με τη συναυλία θεατρικό διάλογο μεταξύ τους που διαρκεί ίσως και 200 χρόνια.
Η συναυλία περιλαμβάνει τραγούδια σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη, μελοποιημένα από έλληνες σύνθετες και τραγουδιστές, όπως ο Μάνος Λοΐζος, ο Νίκος Παπάζογλου, ο Νίκος Ξυδάκης, ο Πέτρος Βαγιόπουλος και ο Σωκράτης Μάλαμας.
Συντελεστές:
Γκολέμης Κώστας: κιθάρα
Κιαούλιας Δημήτρης: μπουζούκι
Γκολέμη Μαρία: φλάουτο
Χαρκούτσης Γιάννης: κρουστά
Σέγκος Στέλιος: βιολί
Μαθιουδάκης Γιάννης: τραγούδι
Φανουράκη Μαρία: τραγούδι
Ρηγάκης Ζαχαρίας: ηθοποιός (στον ρόλο του Γεωργίου Σουρή)
Τερζάκης Θοδωρής: ηθοποιός (στον ρόλο του Μανώλη Ρασούλη)
