Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη χθες (26.04.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων 21χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 21χρονος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με συνολικά 215 φυσίγγια.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (26.04.2026) πρωινές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 29χρονος αλλοδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο αλλοδαπό ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή

Συνελήφθη χθες (26.04.2026) απογευματινές ώρες στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 20χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι ο 20χρονος την 14 και την 26.04.2026 διέπραξε δύο (2) κλοπές αφαιρώντας δύο ηλεκτρικά πατίνια από τους ιδιοκτήτες τους. Αφού αναζητήθηκε άμεσα εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ ανευρέθηκαν τα αφαιρεθέντα πατίνια τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.