Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε, το πρωί της Δευτέρας, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας στη Κρήτη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το πλήρωμα -κυβερνήτης και συγκυβερνήτης- είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο όπου βρίσκεται το ελικόπτερο έχουν μεταβεί η αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Κουρλετάκης, το ελικόπτερο προσγειώθηκε πάνω σε μια ελιά.

Επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αναφέροντας ότι τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Μια ιστορία για την Έκτη Δημοτικού: «Τα σημειώματα στον δρόμο Η ιστορία των 200 της Καισαριανής
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST