Συλλυπητήρια ανακοίνωση Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκδημία του Εμμανουήλ Μιχαηλάκη, Επίτιμου Διδάκτορα και Δωρητή του Ιδρύματος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Εμμανουήλ Μιχαηλάκη, Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος και εξέχοντος δωρητή του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο Εμμανουήλ Μιχαηλάκης ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, τον Δεκέμβριο του 2015, σε αναγνώριση της προσφοράς του στην Ιατρική Επιστήμη και των πολύτιμων υπηρεσιών του στην Ελλάδα και στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Εξαίρετος Ιατρός Ογκολόγος, με πλούσιο επιστημονικό έργο, υπήρξε πρωτοπόρος στην ειδικότητά του στην Ελλάδα με πλούσιο επιστημονικό και κοινωνικό έργο.

Ο Εμμανουήλ Μιχαηλάκης, από το 2004, υπήρξε χορηγός πολλών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών σε φοιτήτριες και φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αθόρυβα, με οδηγό πάντα την ακεραιότητα και το ήθος που τον χαρακτήριζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, βοήθησε μεγάλο αριθμό φοιτητριών και φοιτητών, όχι μόνο της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, αλλά και άλλων Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ποτέ δεν θέλησε δημοσιότητα για τις δωρεές και τις χορηγίες του προς τους φοιτητές, αντιθέτως έθετε πάντα τον όρο της μη δημοσιοποίησης της προσφοράς του.

Το εξαίρετο ήθος, ο ευγενικός χαρακτήρας και η πολυσχιδής προσφορά του στην κοινωνία θα μείνουν ανεξίτηλα στην μνήμη μας και θα αποτελέσουν φωτεινό παράδειγμα για όλους.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης

