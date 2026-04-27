Ο Δήμος Χερσονήσου συγχαίρει την Ελληνική Ομοσπονδία και τους αθλητές για την εντυπωσιακή παρουσία στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF 2026, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Ηράκλειο και στο Κλειστό Γήπεδο Δύο Αοράκια από τις 19 έως τις 25 Απριλίου, με τον Δήμο Χερσονήσου να βρίσκεται ανάμεσα στους υποστηρικτές της διοργάνωσης.

Η διοργάνωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ικανότητα της Κρήτης να φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, προσφέροντας υψηλό επίπεδο οργάνωσης και φιλοξενίας.

Στην τελική κατάταξη, η Ελλάδα κατέκτησε τη 2η θέση, σημειώνοντας μία από τις πιο επιτυχημένες παρουσίες της σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αξίζει να επισημανθεί ότι, σε απόλυτο αριθμό μεταλλίων, η ελληνική αποστολή συγκέντρωσε περισσότερα μετάλλια από κάθε άλλη χώρα,

επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων αθλητών και προπονητών και δικαιώνοντας την προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια.

Ο Δήμος Χερσονήσου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς την Ελληνική Ομοσπονδία Taekwon-Do ITF για την άρτια διοργάνωση και την άψογη συνεργασία, καθώς και προς όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους.

Ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια προκαλεί η παρουσία και οι επιτυχίες των αθλητών που προέρχονται από τον Δήμο Χερσονήσου, οι οποίοι απέδειξαν ότι διαθέτουν το ταλέντο, την πειθαρχία και την ποιότητα για να διακρίνονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τιμώντας τον τόπο μας.

«Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon‑Do ITF 2026 ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η

Κρήτη μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις με υψηλά στάνταρ» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Συγχαίρω θερμά την Ελληνική Ομοσπονδία για την άψογη οργάνωση, καθώς και όλους τους αθλητές που τίμησαν τη χώρα μας με τις επιδόσεις τους. Ως Δήμος, στηρίζουμε σταθερά όλα τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα, ενισχύουμε πρωτοβουλίες που καλλιεργούν τον αθλητισμό και επενδύουμε σε συνεργασίες που αναδεικνύουν το έργο των συλλόγων και των ανθρώπων τους.

Σύντομα μάλιστα θα υλοποιηθούν συντονισμένες δράσεις κι εκδηλώσεις που στόχο έχουν να τιμήσουν έμπρακτα τους ανθρώπους του αθλητισμού του Δήμου μας. Τόσο η συμμετοχή όσο και οι επιτυχίες των αθλητών του Δήμου Χερσονήσου σε σημαντικές εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις μας γεμίζουν χαρά και υπερηφάνεια και αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της προόδου που συντελείται.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και όραμα, προετοιμάζοντας νέες δράσεις που φιλοδοξούμε να γίνουν θεσμοί και θα αναγνωρίζουν και θα τιμούν τις προσπάθειες και τις διακρίσεις των αθλητών και των ομάδων μας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού κ. Βαγγέλης Κοκοδρούλης δήλωσε:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Ελληνική Ομοσπονδία Taekwon‑Do ITF για την άρτια διοργάνωση και στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας για την εντυπωσιακή τους παρουσία.

Η Ελλάδα απέδειξε ότι διαθέτει αθλητές υψηλού επιπέδου, ικανούς να πρωταγωνιστούν σε διεθνείς διοργανώσεις. Θέλω όμως να σταθώ ιδιαίτερα στους αθλητές και τις αθλήτριες του Δήμου Χερσονήσου, που με τις επιτυχίες τους μας κάνουν όλους υπερήφανους. Αποτελούν ζωντανό παράδειγμα της δουλειάς που γίνεται στα τοπικά μας σωματεία. Με συνέπεια και σχέδιο, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τον αθλητισμό, να αναδεικνύουμε τις προσπάθειες των αθλητών.

Σύντομα μάλιστα, με την υποστήριξη του Δημάρχου μας κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, θα διοργανωθούν εκδηλώσεις, όπως είναι η Γιορτή Αθλητή που προετοιμάζουμε, με στόχο να συγχαρούμε και να τιμήσουμε όλες τις αθλήτριες κι όλους τους αθλητές του Δήμου μας με σημαντικές πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις, ενισχύοντας την αθλητική ταυτότητα του Δήμου Χερσονήσου».