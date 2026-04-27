Το ιστορικό κτήριο της Λότζια στο Ηράκλειο «ντύθηκε» στα ασπρόμαυρα για χάρη του Κυπελλούχου ΟΦΗ

Εντυπωσιακές εικόνες έρχονται από το Ηράκλειο, όπου οι εορτασμοί για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έγραψε ιστορία, επικρατώντας του ΠΑΟΚ στον τελικό με σκορ 2-3 και κατακτώντας το τρόπαιο μετά από 39 χρόνια.

Οι πανηγυρισμοί στην πόλη δεν έχουν σταματήσει, με τους φιλάθλους να γεμίζουν τους δρόμους και να δημιουργούν εορταστική ατμόσφαιρα.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το γεγονός ότι το ιστορικό κτήριο της Λότζια, όπου στεγάζεται το Δημαρχείο του Ηρακλείου, «ντύθηκε» στα ασπρόμαυρα, προβάλλοντας το έμβλημα του ΟΦΗ και στιγμιότυπα από τον τελικό.