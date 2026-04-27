Επένδυση 2,3 εκατομμυρίων ευρώ απο την Εταιρεια Paterakisfamily

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολοκλήρωση Επένδυσης 2,3 Εκατ. Ευρώ για την Παραγωγή Μπέικον και καινοτόμων προϊόντων

Νέα κτηριακή εγκατάσταση 720 τ.μ. για γραμμή παραγωγής μπέικον και καινοτόμων αλλαντικών προϊόντων

Η εταιρεία Paterakis Family, με βαθιές ρίζες στα παραδοσιακά προϊόντα κρέατος της Κρήτης, παραμένοντας πιστή στο όραμά της για συνεχή εξέλιξη και παρασκευή προϊόντων υψηλής ποιότητας, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ολοκλήρωση μιας σημαντικής επένδυσης στις κτιριακές της εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης, προχώρησε στην ανέγερση νέας κτηριακής εγκατάστασης συνολικής επιφάνειας 720 τετραγωνικών μέτρων, αποκλειστικά αφιερωμένης στην παραγωγή νέας γενιάς προϊόντων.

Η νέα μονάδα θα φιλοξενεί ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής μπέικον καθώς και μια σειρά καινοτόμων τοπικών προϊόντων με βάση το κρέας , που συνδυάζουν την κρητική παράδοση με σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας και υψηλά πρότυπα ποιότητας. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 2.300.000 ευρώ και αντιπροσωπεύει ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά βήματα της εταιρείας.

« Επενδύουμε στο μέλλον της εταιρείας διατηρώντας αναλλοίωτη την ψυχή μας: ποιότητα, παράδοση και αγάπη για το κρητικό προϊόν. »

Το επενδυτικό σχέδιο έχει ενταχθεί κατά ένα μέρος επιτυχώς στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, γεγονός που επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα και τη στρατηγική αξία του έργου. Η ένταξη αυτή αποτελεί αναγνώριση της επιχειρηματικής δυναμικής της Paterakis Family και ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Με τη νέα υποδομή, η εταιρεία στοχεύει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή και στη διατήρηση της δέσμευσής της για προϊόντα αυστηρών προδιαγραφών που σέβονται την κρητική γαστρονομική κληρονομιά.

