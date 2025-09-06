Συλλυπητήρια ανακοίνωση Πρυτανείας Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκδημία του Νικολάου Παπαδάκη

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νικολάου Παπαδάκη.

Το πολυσχιδές έργο του, το ήθος, ο ευγενικός χαρακτήρας του και η ανεκτίμητη προσφορά του στον πολιτισμό και στην ιστορία της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας θα μείνει ως παρακαταθήκη και φωτεινό παράδειγμα για όλους.

Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο και δυσαναπλήρωτο. Το τόσο σημαντικό έργο του για την ανάδειξη της ζωής και του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, σε δύσκολες συγκυρίες, θα μείνει χωρίς έναν γνήσιο και βαθύ γνώστη.

Το πάθος και η αγάπη του για την τοπική παράδοση και το καλλιτεχνικό έργο, οι πρωτοβουλίες του για σύνδεση με τους απανταχού Κρήτες και οι εκδηλώσεις γεωπολιτικού ενδιαφέροντος που διοργάνωνε θα λείψουν από την κοινωνία μας. Η βαθιά γνώση, ευγένεια και καλοσύνη που εξέπεμπε σε κάθε επισκέπτη που δεχόταν στο Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όλων.

Η συνεργασία του με το Πολυτεχνείο Κρήτης για διάφορες δράσεις ήταν πάντοτε στενή, με την πιο πρόσφατη να είναι η «Έκθεση Ειδών Λαϊκής Τέχνης της Συλλογής Ελένης Φραντζεσκάκη» η οποία με δική του πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα στο Ίδρυμα Εμμανουήλ Αρτεμίου Μαριακάκη, του οποίου ήταν Διευθυντής. Αλλά και η παρουσία του σε όλες ανεξαιρέτως τις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, μας γέμιζε χαρά και προσμονή για όμορφες και εποικοδομητικές συζητήσεις.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, στους οικείους του και στους συνεργάτες του στο Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης