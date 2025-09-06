Ηράκλειο:Συλλυπητήριο μήνυμα από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη για το θάνατο του Νικολάου Παπαδάκη

Με βαθιά θλίψη το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη αποχαιρετά τον Νικόλαο Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Έναν άνθρωπο με πάθος για την ιστορία και τον πολιτισμό, με αφοσίωση στο έργο του και αγάπη για τον τόπο μας. Η συμβολή του στη διαφύλαξη και ανάδειξη της μνήμης του Ελευθερίου Βενιζέλου υπήρξε ανεκτίμητη.

Το Μουσείο Βενιζέλου χάνει έναν σπουδαίο λειτουργό και η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή στους συνεργάτες του και συμπαραστέκεται στο πένθος τους.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με εκτίμηση και σεβασμό ως μια εμβληματική μορφή του νησιού μας.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συνεργάτες του.