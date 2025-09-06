ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συλλυπητήριο μήνυμα από το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη για το θάνατο του Νικολάου Παπαδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με βαθιά θλίψη το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη αποχαιρετά τον Νικόλαο Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Έναν άνθρωπο με πάθος για την ιστορία και τον πολιτισμό, με αφοσίωση στο έργο του και αγάπη για τον τόπο μας. Η συμβολή του στη διαφύλαξη και ανάδειξη της μνήμης του Ελευθερίου Βενιζέλου υπήρξε ανεκτίμητη.
Το Μουσείο Βενιζέλου χάνει έναν σπουδαίο λειτουργό και η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή στους συνεργάτες του και συμπαραστέκεται στο πένθος τους.
Θα τον θυμόμαστε πάντα με εκτίμηση και σεβασμό ως μια εμβληματική μορφή του νησιού μας.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συνεργάτες του.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Live ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Η Ελλάδα πέρασε από την πτώχευση στην ανάπτυξη»

ΠΚ team ΠΚ team -
Δείτε ζωντανά από τη ΔΕΘ -«Εκπτώσεις στην ασφάλεια της...

Συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα εν μέσω ΔΕΘ – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για Τέμπη

ΠΚ team ΠΚ team -
Μαζικό «παρών» από πολίτες αυτή την ώρα στην πλατεία...

Πιλοτικό “μάθημα” σε μαθητές και στην Κρήτη, για να ξεχωρίζουν τα fake news

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πρόγραμμα για την προστασία της νέας γενιάς από...

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της ΔΕΘ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η αυλαία σε μία διαφορετική ΔΕΘ σηκώνεται σήμερα, Σαββάτο...

