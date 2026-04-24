Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την απώλεια του τοπικού Προέδρου του Μουζουρά Ακρωτηρίου, Νίκου Ψυλλάκη

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με αφορμή την απώλεια του τοπικού προέδρου της Κοινότητας Μουζουρά Ακρωτηρίου και μέλους της δημοτικής παράταξης Για τα Χανιά, Νίκου Ψυλλάκη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη έναν δικό μας άνθρωπο, τον Νίκο Ψυλλάκη, πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μουζουρά Ακρωτηρίου, ο οποίος υπηρέτησε τον τόπο του με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και αγάπη.

Γέννημα-θρέμμα του Μουζουρά και πατέρας δύο παιδιών, αφιέρωσε 35 συναπτά έτη στις Ένοπλες Δυνάμεις, από όπου αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Σμηνάρχου, μεταφέροντας σε κάθε πτυχή της ζωής του τη βαθιά αίσθηση καθήκοντος που τον διέκρινε και στην αυτοδιοικητική του πορεία, κατά την οποία υπηρέτησε τους συμπολίτες του με υπευθυνότητα και αφοσίωση.

Δεν υπήρξε μόνο ένας ικανός πρόεδρος, αλλά και ένας άνθρωπος προσιτός, με ήθος και αξιοπρέπεια, που στεκόταν με ειλικρίνεια και ενδιαφέρον δίπλα σε κάθε συγχωριανό του, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Η αυτοδιοικητική μας οικογένεια πενθεί την απώλεια ενός άξιου και γνήσιου ανθρώπου, με καθαρό βλέμμα και μεγάλη καρδιά, η οποία αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση».

Οι οδηγίες του ΟΦΗ προς τον κόσμο...

0
Ο ΟΦΗ εξεδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον...

Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά σε διαπεριφερειακή συνάντηση...

0
Ο Δήμος Πλατανιά ενισχύει σταθερά την παρουσία του στον...

Οι οδηγίες του ΟΦΗ προς τον κόσμο για τον τελικό κυπέλλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΟΦΗ εξεδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον...

Σχεδιάζοντας μια πόλη κλιματικά ουδέτερη-Ρέθυμνο 2040

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Κρήτη που θα ήθελα… ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ...

Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά σε διαπεριφερειακή συνάντηση στη Λετονία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Digital Rural

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Πλατανιά ενισχύει σταθερά την παρουσία του στον...

Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λίγες εβδομάδες πριν τον εορτασμό για τα 85 χρόνια...

