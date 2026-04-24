Οι παρεμβάσεις του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στη σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας στο Ηράκλειο

Στη σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελου Τουρνά και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Θεόδωρου Βάγια, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ασφάλεια του Δήμου ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε την ανάγκη εκπόνησης ειδικών σχεδίων εκκένωσης για τις ακτές, τις τουριστικές ζώνες και τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Χερσονήσου, ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, απαιτεί στοχευμένο σχεδιασμό που θα διασφαλίζει την προστασία κατοίκων και επισκεπτών.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι τα σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες εκκένωσης πληθυσμού, με σαφείς διαδρομές, σημεία συγκέντρωσης και μηχανισμούς άμεσης ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η οργανωμένη και ασφαλής απομάκρυνση σε περίπτωση κρίσης.

Έθεσε παράλληλα ως προτεραιότητα, τη μετεξέλιξη του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Χερσονήσου σε Πυροσβεστικό Σταθμό, τονίζοντας ότι η αυξημένη επιχειρησιακή ανάγκη, η γεωγραφική έκταση και η τουριστική επιβάρυνση της περιοχής καθιστούν αναγκαία την αναβάθμιση της πυροσβεστικής παρουσίας.

Ο κ. Δοξαστάκης σημείωσε ότι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για έναν σύγχρονο Δήμο απαιτεί επαρκείς πόρους, κατάλληλες υποδομές και συνεχή εκπαίδευση. Η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στον εθελοντισμό, αλλά χρειάζεται συστηματική ενίσχυση και οργανωμένη προετοιμασία.

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη ίδρυσης, στελέχωσης και λειτουργίας ενός επιχειρησιακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Χερσονήσου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος συντονισμού, παρακολούθησης και άμεσης απόκρισης σε περιστατικά, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες.

Ο Δήμος Χερσονήσου θα συνεχίσει να διεκδικεί τις αναγκαίες ενισχύσεις και να συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας της περιοχής.