Πανελλήνιο πρωτάθλημα αντισφαίρισης με αμαξίδιο στο Ηράκλειο με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΑΟΜ ΑμεΑ) Κώστας Σιάχος και ο Αντιπρόεδρος της Πάρις Επιτροπάκης επισκέφθηκαν σήμερα Παρασκευή τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διεξαγωγής του πανελλήνιου πρωταθλήματος αντισφαίρισης με αμαξίδιο που πραγματοποιείται από σήμερα έως την Κυριακή στο ξενοδοχείο Lyttos Beach στην Χερσόνησο. Στους αγώνες που πραγματοποιούνται με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχουν 18 αθλητές.

Οι κύριοι Κώστας Σιάχος και Πάρις Επιτροπάκης ευχαρίστησαν την Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη, για την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας για την διεξαγωγή του πανελλήνιου πρωταθλήματος.

Ο κ. Συριγωνάκης ευχαρίστησε για την επίσκεψη-ενημέρωση που του έγινε και στο τέλος έγινε ανταλλαγή εθιμικών δώρων.