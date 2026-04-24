Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο στην Κρήτη παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο επίκεντρο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο του 2026 βρέθηκε σήμερα η Κρήτη, με την επίσκεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και τη διεξαγωγή ευρείας συντονιστικής σύσκεψης στο Ηράκλειο.

Η ημέρα ξεκίνησε με συνάντηση του Υπουργού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη στο γραφείο του στην Περιφέρεια. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη θωράκιση του νησιού, την ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης και τη στενή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης.

Συντονιστική Σύσκεψη στο «Aquila Atlantis»

Ακολούθησε ευρεία συντονιστική σύσκεψη στην αίθουσα «ΠΑΣΙΦΑΗ Ι» του ξενοδοχείου Aquila Atlantis, με θέμα την «Προετοιμασία της Αντιπυρικής Περιόδου 2026 στην Περιφέρεια Κρήτης». Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Δήμων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας.

Στις δηλώσεις του πριν από την έναρξη της σύσκεψης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και του έγκαιρου συντονισμού, επισημαίνοντας ότι η ετοιμότητα του μηχανισμού είναι το κλειδί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η Περιφέρεια βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα και το προσωπικό για να συνδράμει στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία με το Υπουργείο, σημειώνοντας ότι η κοινή προσπάθεια ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν αναλυτικά τα επιχειρησιακά σχέδια, οι δράσεις καθαρισμού και η επιτήρηση επικίνδυνων ζωνών, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Προηγούμενο Άρθρο
Επόμενο Άρθρο
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Αναβολή του 3ου Chania Trail Event λόγω κακοκαιρίας
Επόμενο άρθρο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα αντισφαίρισης με αμαξίδιο στο Ηράκλειο με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST