Δήμος Χανίων:Αναβολή του 3ου Chania Trail Event λόγω κακοκαιρίας

Αναβάλλεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το 3ο Chania Trail Event, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου 2026.
Με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, η διοργάνωση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα, Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στο ίδιο μέρος, στο Κτήμα Ησυχάκη, στα Νεροκούρου Χανίων.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα παραμείνει ως έχει.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15:30 Άνοιγμα Γραμματείας & παραλαβή Πακέτων
16:45-18:45 Κυνήγι θησαυρού για παιδιά
17:00 Αγώνας Malaxa Ups & Downs 11km + 560m
17:30 Αγώνας Rafioli Run & Fun 6,3km + 340m
17:35 Πεζοπορική Διαδρομή με Ιστορική Ξενάγηση
19:00 Παιδικός Αγώνας μαθητών Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού (800m)
19:15 Παιδικός Αγώνας μαθητών Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού (1100m)
19:30 Σουβλάκι & Μπύρα Χάρμα Party
20:00 Απονομές
Η γραμματεία του αγώνα θα είναι ανοιχτή από τις 15:30. Η πρόσβαση στον χώρο της έναρξης θα γίνει από εδώ: https://maps.app.goo.gl/U7gZLMhieDqLXSUa7