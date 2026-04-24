Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Αναβολή του 3ου Chania Trail Event λόγω κακοκαιρίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αναβάλλεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το 3ο Chania Trail Event, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, η διοργάνωση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα, Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στο ίδιο μέρος, στο Κτήμα Ησυχάκη, στα Νεροκούρου Χανίων.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα παραμείνει ως έχει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15:30 Άνοιγμα Γραμματείας & παραλαβή Πακέτων

16:45-18:45 Κυνήγι θησαυρού για παιδιά

17:00 Αγώνας Malaxa Ups & Downs 11km + 560m

17:30 Αγώνας Rafioli Run & Fun 6,3km + 340m

17:35 Πεζοπορική Διαδρομή με Ιστορική Ξενάγηση

19:00 Παιδικός Αγώνας μαθητών Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού (800m)

19:15 Παιδικός Αγώνας μαθητών Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού (1100m)

19:30 Σουβλάκι & Μπύρα Χάρμα Party

20:00 Απονομές

Η γραμματεία του αγώνα θα είναι ανοιχτή από τις 15:30. Η πρόσβαση στον χώρο της έναρξης θα γίνει από εδώ: https://maps.app.goo.gl/U7gZLMhieDqLXSUa7

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Συντονισμένη επιχείρηση σε προστατευόμενες περιοχές στη Νήσο Γαύδο
Επόμενο άρθρο
Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο στην Κρήτη παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά.
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST