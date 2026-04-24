Συντονισμένη επιχείρηση σε προστατευόμενες περιοχές στη Νήσο Γαύδο

Στο πλαίσιο συνδρομής σε αρμόδιο κλιμάκιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη διαδικασία αποψίλωσης παράνομων παραπηγμάτων σε προστατευόμενες περιοχές, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων από κοινού με Δικαστικό Λειτουργό,

την 22.04.2026 μετέβησαν στη Νήσο Γαύδο, όπου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία κατεδαφίστηκαν συνολικά είκοσι τρία (23) παράνομα παραπήγματα.

Κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων, εκδηλώθηκαν μόνο λεκτικές αντιδράσεις, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα παρεμπόδισης των εργασιών.

Επιπλέον, σε κοντινή περιοχή εντοπίστηκε και συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών με ποινή κάθειρξης οκτώ (8) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.