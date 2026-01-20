ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συνάντηση Λευτέρη Αυγενάκη με ΓΓ Υπουργείου Εσωτερικών & Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε σήμερα ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης με τοΝ Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη, τον Δήμαρχο Αρχανών-Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη και τον Αντιδημάρχο Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Μάμα Σφακιανάκη, και έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

“Συνάντηση με ΓΓ Υπουργείου Εσωτερικών & Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων

Σήμερα πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββα Χιονίδη, παρουσία του Δημάρχου Αρχανών-Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Μάμα Σφακιανάκη.

Κεντρικά θέματα της συζήτησης αποτέλεσαν:

➡️Η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών από την κατολίσθηση του 2019 στην περιοχή “Τρεις Εκκλησιές”, σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο οδικό σημείο.

➡️Η εξασφάλιση κονδυλίων για την προμήθεια μηχανήματος έργου, απαραίτητου για τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

➡️Η απορρόφηση αναξιοποίητων πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο.

Η ανταπόκριση ήταν θετική και αναμένουμε την οριστική έγκριση των χρηματοδοτήσεων, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις.”

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
