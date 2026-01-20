Θεσμικές Συναντήσεις του Δημάρχου Ρεθύμνης με Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προεδρείο ΡΑΑΕΥ

Την εκκίνηση του προγράμματος που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δ.Ε.Υ.Α. και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειάς τους, συζήτησαν το πρωί κατά την προγραμματισμένη συνάντηση τους ο αρμόδιος Υπουργός κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Στην συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Όλγα Κοτσελίδου και ο Τεχνικός Δ/ντης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Λευτέρης Σφυρής, συζητήθηκε εκτενώς η εφαρμογή του προγράμματος, με έμφαση στην ψηφιακή καταγραφή των δικτύων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όλης της χώρας και κεντρικό στόχο την θωράκιση της κυβερνοασφάλειας τους.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης, είχε σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, Καθηγητή Κωνσταντίνο Τσιμάρα και τον Αντιπρόεδρο του Κλάδου Υδάτων της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. Δρ Δημήτριο Ψυχογυιό, με αντικείμενο το φλέγον ζήτημα του ενεργειακού κόστους των Δ.Ε.Υ.Α. καθώς επίσης τις εξελίξεις που σηματοδοτεί ο νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επίκειται να τεθεί σε τελική διαβούλευση στις αρχές Φεβρουαρίου.

Ο κ. Δήμαρχος επισήμανε για ακόμη μια φορά, ότι πρέπει να δρομολογηθούν λύσεις που να βασίζονται στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του τομέα υδάτων με αντικειμενικά κριτήρια. Τόνισε δε, ότι η ρύθμιση των Δ.Ε.Υ.Α. από τον νέο Κώδικα αποτελεί θετική εξέλιξη που δημιουργεί προοπτικές. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους των Δ.Ε.Υ.Α. είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπισθεί με την συνεργασία και την συναντίληψη όλων των εμπλεκομένων μερών.