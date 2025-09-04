ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή του βρέφους που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην Ακρόπολη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η αρπαγή του βρέφους έγινε στα Καμίνια και το μωρό βρέθηκε στην οδό Καλλιρόης – Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι άρπαζε τα μωρά για να καταδείξει ότι οι Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους.

Ρεπορτάζ Δημήτρης Πέρρος

Ένας ανήλικος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης για την αρπαγή του βρέφους 30 ημερών το οποίο βρέθηκε χθες το βράδυ εγκαταλειμμένο στην οδό Καλλιρόης στην Ακρόπολη.

Πρόκειται για έναν 17χρονο ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο ίδιος που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει και το μωρό σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε εγκαταλείψει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Άλιμο.

Ρατσιστικά κίνητρα

Ο νεαρός συνελήφθη στο σπίτι του στον Άλιμο, από στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς είπε ότι άρπαξε τα βρέφη για να καταδείξει ότι οι οικογένειες τον Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους.

Παρίστανε τον ελεγκτή

Ο 17χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιου διότι για ένα χρόνο παρίστανε τον ελεγκτή σε αστικά λεωφορεία στη Βάρη και έδινε πρόστιμα σε επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο.

Συνελήφθη και η μητέρα του βρέφους

Υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί και η φερόμενη ως μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα στο καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη.

Η γυναίκα είχε καταγγείλει σε Αστυνομικό Τμήμα των Καμινίων ότι άγνωστος άνδρας τής άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει βιντεοληπτικό υλικό με τον δράστη τη στιγμή που αρπάζει το μωρό στα Καμίνια χθες το απόγευμα.

Στις εικόνες φαίνεται ένας άνδρας ο οποίος φοράει ένα τζιν παντελόνι και σκούρα μπλούζα να σπρώχνει ένα καρότσι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό. Επίσης ο άνδρας αυτός φοράει σταυρωτά ένα τσαντάκι.

Η κάμερα κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα να κινείται με το καροτσάκι στους δρόμους του Πειραιά με γρήγορο βηματισμό. Η ώρα είναι περίπου 16:10.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο του Live News, φαίνεται η μητέρα του μωρού με δύο παιδιά εμφανίζονται να τρέχουν απεγνωσμένα στο ίδιο δρόμο προκειμένου να το εντοπίσουν.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 10,3 εκατ. ευρώ...

0
Τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας ξεπέρασαν τα 2,9 εκατ....

«Ετοιμάζεται» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι...

0
Όλες οι τελευταίες πληροφορίες. Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο «Εξοικονομώ»...

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 10,3 εκατ. ευρώ...

0
Τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας ξεπέρασαν τα 2,9 εκατ....

«Ετοιμάζεται» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι...

0
Όλες οι τελευταίες πληροφορίες. Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο «Εξοικονομώ»...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 10,3 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δικτυωμένοι σε όλο τον πλανήτη οι έμποροι κοκαΐνης της Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η παρέα των τεσσάρων συλληφθέντων...

Τζόρτζιο Αρμάνι: Πέθανε ο «βασιλιάς» της μόδας σε ηλικία 91 ετών

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο «βασιλιάς» της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε την τελευταία...

Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στην Κρήτη – Διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης σε Αττική, Ηράκλειο και Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
- Το προσδοκώμενο παράνομο όφελος από τη δράση τους,...

Μαφία Κρήτης: Συνεχίζονται οι ανακρίσεις – Πέντε ελεύθεροι, τέσσερις προφυλακιστέοι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αύριο απολογούνται άλλοι 16 που κατηγορούνται για εμπλοκή στην...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST