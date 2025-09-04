Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή του βρέφους που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην Ακρόπολη

Προηγούμενο Άρθρο
ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 10,3 εκατ. ευρώ...
Τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας ξεπέρασαν τα 2,9 εκατ....
«Ετοιμάζεται» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι...
Όλες οι τελευταίες πληροφορίες. Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο «Εξοικονομώ»...
Δικτυωμένοι σε όλο τον πλανήτη οι έμποροι κοκαΐνης της Κρήτης
ΠΚ team -
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η παρέα των τεσσάρων συλληφθέντων...
Τζόρτζιο Αρμάνι: Πέθανε ο «βασιλιάς» της μόδας σε ηλικία 91 ετών
ΠΚ team -
Ο «βασιλιάς» της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε την τελευταία...
Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στην Κρήτη – Διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης σε Αττική, Ηράκλειο και Ρέθυμνο
- Το προσδοκώμενο παράνομο όφελος από τη δράση τους,...
Μαφία Κρήτης: Συνεχίζονται οι ανακρίσεις – Πέντε ελεύθεροι, τέσσερις προφυλακιστέοι
Αύριο απολογούνται άλλοι 16 που κατηγορούνται για εμπλοκή στην...