Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους μετά τις καταγγελίες, τι ισχύει

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους.
Ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε χθες σε διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων χηρείας, απαντώντας στις καταγγελίες του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) σχετικά με λανθασμένους υπολογισμούς και μειωμένα ποσά.
Όπως τονίζει ο e-ΕΦΚΑ, «η επιστολή του Δικτύου αφορά στην πραγματικότητα διψήφιο αριθμό συνταξιούχων από ειδική κατηγορία του Δημοσίου». Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους υπάρχει σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία ο οργανισμός δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πλήρως.
Η ανακοίνωση
«Σε απάντηση των ισχυρισμών του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) σχετικά με τον εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων χηρείας ενημερώνουμε τους συνταξιούχους ότι ο e- ΕΦΚΑ εφαρμόζει σε όλες τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις λόγω θανάτου με ακρίβεια το κανονιστικό πλαίσιο που εισήγαγε ο Ν. 4387/2016 και ο Ν. 4611/2019, οι οποίοι καθιέρωσαν ενιαίους κανόνες για όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης συντάξεων λόγω θανάτου, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης.
Η επιστολή του Δικτύου αφορά στην πραγματικότητα διψήφιο αριθμό συνταξιούχων από ειδική κατηγορία του Δημοσίου, για τους οποίους έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου την οποία ο e-ΕΦΚΑ θα εκτελέσει. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις θανάτου που έλαβαν χώρα τη χρονική περίοδο μετά την έκδοση του ν. 4387/2016 και έως τον Μάιο του 2019, οπότε και ψηφίστηκε ο νόμος 4611/2019».
ΕΝΔΙΣΥ: Απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους
Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων σημειώνονταν τα εξής:
«Σωρεία λαθών σε χιλιάδες συντάξεις χηρείας, εντόπισε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), εξαιτίας εσφαλμένου υπολογισμού που πραγματοποιήθηκε από τον e-ΕΦΚΑ και ζητάει την άμεση διόρθωσή τους.
Με επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, το Δίκτυο γνωστοποιεί το πρόβλημα, εκτιμώντας ότι αφορά περίπου 300.000 δικαιούχους! Το λάθος εντοπίστηκε σε περιπτώσεις εκείνων που ήταν ήδη συνταξιούχοι πριν από την έναρξη ισχύος του «νόμου Κατρούγκαλου» (ν.4387/16) που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2016 και απεβίωσαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι εν λόγω συντάξεις διαπιστώθηκε ότι υπολογίστηκαν σε σχέση με την αναπροσαρμοσμένη – επανυπολογισμένη σύνταξη του θανόντος και όχι με βάση το ποσό που εκείνος λάμβανε κατά τον χρόνο θανάτου του.
Το ΕΝΔΙΣΥ κάνει λόγο για σημαντικές απώλειες στο εισόδημα δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων, που κατά μέσο όρο, ανέρχονται στα 110 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, αναφέρεται και σε δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δικαιώνουν επιζώντες δικαιούχους συντάξεων χηρείας.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη υπάρχει εκκρεμότητα από τη συγκεκριμένη κατηγορία συντάξεων, καθώς οι περικοπές που ίσχυσαν από το 2019 και μετά, εφαρμόστηκαν μόνο σε όσους προέρχονται από το Δημόσιο. Με ορατό τον κίνδυνο να αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τις 90.000 οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας, που συνεχίζουν να λαμβάνουν τα ίδια ποσά της εν λόγω παροχής, χωρίς τη νομοθετημένη περικοπή».