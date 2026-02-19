Αναζήτηση
Συντάξεις Μαρτίου: «Γεμάτα πορτοφόλια» πριν την Καθαρά Δευτέρα – Ποιοι πάνε ΑΤΜ αύριο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ακολουθεί ο αναλυτικός οδηγός για το ποια ταμεία πληρώνονται αύριο και ποιοι θα δουν το «χρώμα του χρήματος» στο δεύτερο κύμα πληρωμών μετά το τριήμερο

Με «γεμάτα πορτοφόλια» αναμένεται να κάνουν τριήμερο χιλιάδες συνταξιούχοι, καθώς η Καθαρά Δευτέρα φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές για τις συντάξεις Μαρτίου. Το τραπεζικό σύστημα προσαρμόζεται στις αργίες και, παρά το γεγονός ότι οι επίσημες ημερομηνίες πιστώσεων ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα, η πρώτη μεγάλη «φουρνιά» πληρωμών αναμένεται να φανεί στους λογαριασμούς αύριο Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, το απόγευμα.

Η σταδιακή πίστωση των χρημάτων στα ΑΤΜ θα ξεκινήσει μετά τις 17:00, δίνοντας την ευκαιρία στους δικαιούχους των Μη Μισθωτών ταμείων, αλλά και στους νέους συνταξιούχους, να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές τους για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Ακολουθεί ο αναλυτικός οδηγός για το ποια ταμεία πληρώνονται αύριο και ποιοι θα δουν το «χρώμα του χρήματος» στο δεύτερο κύμα πληρωμών μετά το τριήμερο.

Ποιοι πάνε ΑΤΜ από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ωστόσο η αργία της Καθαράς Δευτέρας (23/02) μεταφέρει την πίστωση των χρημάτων ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή το απόγευμα θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Το δεύτερο «κύμα» πληρωμών
Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους, η διαδικασία θα κυλήσει ομαλά προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η επίσημη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, πράγμα που σημαίνει ότι τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι
Η διαθεσιμότητα των χρημάτων στα ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα είναι πλέον πάγια τακτική των τραπεζών. Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εμφάνιση του υπολοίπου στους λογαριασμούς ξεκινά σταδιακά από τις 17:00 το απόγευμα έως τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα.

Λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, οι συνταξιούχοι των Μη Μισθωτών θα έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους καθ’ όλη τη διάρκεια των εορταστικών ημερών, αρκεί να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.

Προηγούμενο άρθρο
Πιέσεις σε παραγωγή και τιμές – Δύσκολη χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
