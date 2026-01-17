Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν

Υπέρβαση 14,3 δισ. ευρώ σημείωσαν τα φορολογικά έσοδα κατά την τελευταία 3ετία, όσο δηλαδή 2 φορές ο ΕΝΦΙΑ όλων των Ελλήνων μέσα σε έναν χρόνο

Εργαλείο ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων στα «χέρια» της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποδεικνύεται η τεράστια ακρίβεια που κατακλύζει όλη την Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα φοροέσοδα άγγιξαν τα 72 δισ. ευρώ το 2025, κάτι που αποτελεί ρεκόρ και οφείλει την ύπαρξή του -σε μεγάλο βαθμό- στην τροφοδότηση του προϋπολογισμού από τους πλέον άδικους έμμεσους φόρους. Οι οποίοι -με τη σειρά τους- προέρχονται απευθείας από τις τσέπες των πολιτών, οι οποίοι παλεύουν επί 4,5 χρόνια να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες ανατιμήσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα αναδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τη στόχευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με την ακρίβεια με την ταυτόχρονη υπεραπόδοση του πληθωρισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι επιπλέον φορολογικά έσοδα της τάξης των 14,3 δισ. ευρώ κατά την τελευταία 3ετία δείχνει να έχει φέρει η κυβέρνηση της ΝΔ, κάτι που οφείλεται στην έμμεση φορολογία, η οποία γεμίζει τα κρατικά ταμεία, αδειάζοντας τα εισοδήματα των πολιτών.

Αυτή η τεράστια υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα συντελέστηκε κατά τα τελευταία 3 χρόνια, κάτι που φαίνεται ότι ενίσχυσε τους προϋπολογισμούς της κυβέρνησης με επιπλέον 4,76 δισ. ευρώ τον χρόνο κατά μέσο όρο.

Ούτε λίγο ούτε πολύ κάθε χρόνο κατά την τελευταία 3ετία εισέρχονταν στα κρατικά ταμεία φορολογικά έσοδα ίσα περίπου με τον 2πλάσιο ΕΝΦΙΑ που πληρώνουν οι Έλληνες κάθε χρόνο!

Η αντίδραση των πολιτών

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους σε σχέση με την κυβερνητική οικονομική πολιτική, κάτι το οποίο αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται. Ως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία, η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε λήψη περισσότερων μέτρων για την ανακούφιση της κοινωνίας από τις συνέπειες της μεγάλης ακρίβειας, κάτι που δεν έπραξε με επαρκή τρόπο.

Όμως, το ζήτημα για τους πολίτες είναι και η καλυτέρευση των οικονομικών τους συνθηκών, καθότι όπως έχουν δείξει πολλά επίσημα στοιχεία η πραγματική αγοραστική δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται στον «πάτο» της Ευρώπης. Πάνω μόνο από τους Βούλγαρους σε επίπεδο πραγματικής αγοραστικής δύναμη των εργαζομένων. Και δυστυχώς, η δύσκολη πληθωριστική συνθήκη για την Ελλάδα συνεχίζει να υφίσταται.

Η χειρότερη κατάσταση της διετίας 2023-2024

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους τελευταίους τρεις προϋπολογισμούς, η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού κατά τη τριετία 2023-2025 αναμένεται άγγιξε τα 14,3 δισ. ευρώ, εάν λάβει κάποιος υπόψη του και τα χθεσινά προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών..

Το γεγονός πως ένας από τους βασικούς λόγους είναι η ακρίβεια αποτυπώνεται στο ότι κατά την αντίστοιχη περίοδο η υπέρβαση των εσόδων που προκύπτουν από τον ΦΠΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 3,5 δισ. ευρώ.

Για την περυσινή χρονιά, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέμενε αρχικά (προϋπολογισμός 2025) ότι τα φορολογικά έσοδα θα αγγίξουν τα 69,2 δισ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου που ήρθαν χθες στη δημοσιότητα, τα φοροέσοδα άγγιξαν τα 71,967 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά ο συγκεκριμένος στόχος ξεπεράστηκε κατά σχεδόν 2,8 δισ. ευρώ.

Η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη τα προηγούμενα χρόνια, όπως δείχνουν τα πλέον επίσημα στοιχεία του υπουργείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους τελευταίους τρεις προϋπολογισμούς, η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού κατά τη διετία 2023-2024 ξεπέρασε τα 11,5 δισ. ευρώ.

Το γεγονός πως ένας από τους βασικούς λόγους είναι η ακρίβεια αποτυπώνεται στο ότι κατά την αντίστοιχη περίοδο η υπέρβαση των εσόδων που προκύπτουν από τον ΦΠΑ ξεπέρασε τα 3,2 δισ. ευρώ.

Ως φαίνεται, η κυβέρνηση της ΝΔ (ως αντιπολίτευση το 2019 είχε υποσχεθεί τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ) προέβλεπε στον προϋπολογισμό του 2023 (περί τα τέλη του 2022) ότι τα φοροέσοδα θα άγγιζαν τα 56,748 δισ. ευρώ, αλλά τελικά ανήλθαν στα 62,465 δισ. ευρώ, κάτι που συνεπάγεται υπέρβαση στόχου της τάξης των 5,7 δισ. ευρώ.

Την ίδια χρονιά, η υπέρβαση από τα έσοδα του ΦΠΑ τα 1,256 δισ. ευρώ (από 22,198 δισ. αρχικά κατέληξε σε 23,454 δισ. ευρώ)

Συσσώρευση

Αντίστοιχη ήταν και η πορεία κατά τ0 2024. Όπως δείχνουν τα τελικά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα φορολογικά έσοδα άγγιξαν τα 68,787 δισ. ευρώ από 62,960 δισ. ευρώ, ως αρχικά προσυπολογιζόμενα, με την υπέρβαση να ξεπερνά τα 5,8 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τον ΦΠΑ, κατά την περασμένη χρονιά σημειώθηκε υπέρβαση της τάξης του 1,967 δισ. ευρώ, καθώς τα έσοδα ανήλθαν στα 26,346 δισ. ευρώ, αν και αρχικά είχαν προϋπολογιστεί 24,379 δισ. ευρώ.

Συνεπώς, η υπέρβαση 11,5 δισ. ευρώ της 2ετίας 2023-2024 ήρθε να συναντήσει μια υπέρβαση της τάξης των 2,8 δισ. ευρώ, «ανεβάζοντας» τον συνολικό λογαριασμό στα 14,3 δισ. ευρώ περισσότερων φορολογικών εσόδων σε σχέση με αυτά που είχαν προβλεφθεί αρχικά.https://www.in.gr/author/gagouridis/