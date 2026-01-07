Τα μέτρα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, το μήνυμα Μητσοτάκη – Όλες οι εξελίξεις

Σαφές μήνυμα προς τα μπλόκα στέλνει η κυβέρνηση – Στις 12 η παρουσίαση των μέτρων, τι θα ανακοινωθεί

Νωρίτερα έφτασαν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να αρχίσει η συνέντευξη Τύπου.

Αναμένεται η αντίδραση των αγροτών

Από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς θα κινηθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στα μπλόκα και ποια τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, εφόσον συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Fake news ότι η αστυνομία έκλεινε τους δρόμους»

«Αυτά είναι τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα, είναι μία απάντηση οριστική και αμετάκλητη, έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα προϋπολογισμού», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να προβούν σε μέτρα που θα ”γονατίσουν” τη χώρα, αυτό θα είναι αντικείμενο διαχείρισης από την πλευρά μου».

«Δεν απειλώ κανέναν, δεν προειδοποιώ κανέναν, ήταν συνειδητή συμπεριφορά να μην ασκηθεί βία από την αστυνομία. Υπάρχουν οι νόμοι, η Τροχαία κάνει τη δουλειά της, το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία», επεσήμανε.

Μητσοτάκης: «Ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών»

«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά.

Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

Αγροτικό ρεύμα: Ώρα για πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη – Η πρόταση του ΠαΣοΚ

Πριν από λίγο το ΠαΣοΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Η ενεργειακή αυτάρκεια του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.

Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής καταθέτει κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση:

-Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια*, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3–2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.

-Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα*, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.

-Στις οφειλές, διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας*.

(*Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, από τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).

-Στρατηγικός στόχος: *οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν*.

Με ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης.

*-Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία* απευθείας τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη».

Η πρώτη συνάντηση για τις λαϊκές αγορές

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους εκπροσώπους των εμπόρων και των παραγωγών των λαϊκών αγορών με τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, ενώ στις 16.00 θα γίνει νέο τετ α τετ στο υπουργείο οικονομικών.

Λαϊκές αγορές: Ικανοποίηση από τη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο –

Το πρωί της Τετάρτης εκπρόσωποι των παραγωγών και πωλητών των λαϊκών αγορών συναντήθηκαν με τον Τάκη Θεοδωρικάκο – Τι είπαν για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων

Τελεσίγραφο για τα μπλόκα

Ο Παύλος Μαρινάκης εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου είπε πως η υπομονή τελείωσε και σε αυστηρό ύφος είπε πως αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρξουν άλλα. Κυβερνητικά στελέχη περιγράφουν τις σημερινές ανακοινώσεις ως τελεσίγραφο προς τα αγροτικά μπλόκα.

Ποιοι θα παραστούν

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, σήμερα, στις 12.00, στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ (Αχαρνών 2, 6ος όροφος) θα δώσουν συνέντευξη Τύπου και θα εξειδικεύσουν τα μέτρα στήριξης των αγροτών.

Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει

Η συνέντευξη Τύπου αναμένεται να αρχίσει στις 12μ. Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει είναι μείωση στο ρεύμα, πετρέλαιο απευθείας από την αντλία, 100% αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και οικονομική ενίσχυση της τάξεως των 160 εκατομμυρίων ευρώ.