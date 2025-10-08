Τατόι: Πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους της ΠΑ – Δύο σοβαρά τραυματίες

Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος τραυματίστηκαν σοβαρά από την πτώση του αεροσκάφους και μεταφέρθηκαν στο 251 Νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην αεροπορική βάση στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, καθώς κατέπεσε διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου P2002-JF.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο εκπαιδευτές, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, καθώς τη στιγμή που ξεκίνησε να παίρνει ύψος, αποκολλήθηκε τμήμα του μπροστινού τροχού και έπεσε στο έδαφος.

Στο 251 οι τραυματίες

Οι δύο τραυματίες που φέρουν σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της Πολεμικής Αεροπορίας στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΓΕΑ, οι δύο αξιωματικοί της ΠΑ έχουν τις αισθήσεις του και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Παράλληλα, αναμένονται και οι σχετικές ανακοινώσεις από την Πολεμική Αεροπορία.

Πετούσαν με P2002-JF

To P2002-JF είναι διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο και με σταθερό σύστημα προσγείωσης και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων (IK I).

Είναι ιταλικής κατασκευής, από την εταιρεία Tecnam και πρωτοεισήλθε σε παραγωγή το 2002.

Η Πολεμική Αεροπορία, σε αντικατάσταση του Τ-41D, τον Οκτώβριο του 2018 προμηθεύτηκε το πρώτο αεροσκάφος P2002-JF και τον Ιούνιο του 2019 τα τελευταία τρία (3), από τα δώδεκα (12) συνολικά.

Ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας και χαρακτηριστικό κλήσης «Θαλής». Φέρουν βαφή αποτελούμενη από δύο φαιές (γκρι) αποχρώσεις, ενώ ο κώνος του έλικα, τα ακροπτερύγια και τμήμα του κάθετου ουραίου πηδαλίου είναι χρώματος ερυθρού.