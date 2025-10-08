Ώρες εργασίας: «Μαύρη πρωτιά» στην Ελλάδα – 1 στους 5 δουλεύει 45 ώρες την εβδομάδα

Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (20,9%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (16,6%)

To οκτάωρο / 40ωρο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται πως αποτελεί μακρινό παρελθόν για χιλιάδες εργαζόμενους καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 10,8% των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάζονταν συνολικά περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα στην κύρια και τη δεύτερη εργασία τους, με τους εργαζόμενους στην Ελλάδα να κατακτούν άλλη μια αρνητική πρωτιά.

Τα δεδομένα δείχνουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ για όσους εργάζονταν περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα. Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στην Ελλάδα (20,9%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (16,6%) και τη Μάλτα (14,6%). Από την άλλη πλευρά, το χαμηλότερο ήταν στη Βουλγαρία (2,5%), τη Λετονία (4,1%) και τη Ρουμανία (5,9%).

Ο χρόνος εργασίας μεταξύ 20 και 44 ωρών

Ο χρόνος εργασίας μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα – που συνδυάζει κύρια και δεύτερη εργασία – ήταν ο πιο δημοφιλής στην ΕΕ, με το 72,3% όλων των απασχολούμενων να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Βουλγαρία (92,8%), η Ρουμανία (90,6%) και η Λετονία (86,9%) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων σε αυτήν την κατηγορία.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,9% των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών εργάζονταν έως και 19 ώρες την εβδομάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά σε αυτήν την κατηγορία παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (26,8%), τη Δανία (25,5%) και την Αυστρία (25,3%). Αντίθετα, τα μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (3,5%), τη Βουλγαρία (4,6%) και την Ελλάδα (6,1%).