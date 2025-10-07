ΕΛΛΑΔΑ

Σταματά την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

«Το φως νίκησε το σκοτάδι».

Δικαιωμένος για τον πολυήμερο αγώνα που έδωσε αισθάνεται ο Πάνος Ρούτσι καθώς είναι ορθάνοιχτος ο δρόμος για να μαθευτεί η αλήθεια. Τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού γίνονται δεκτά με τον πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις να σταματά την απεργία πείνας 23 ημέρες μετά την έναρξή της.

«Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος, με τη δύναμη της ψυχής του και με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του, μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς», είπε η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα.

«Αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει»

Και συμπλήρωσε: «σήμερα επιβεβαιώνεται περίτρανα ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν. Πια ανασύρονται οι έρευνες, βγαίνουν από αρχεία μηνύσεις και καταγγελίες συγγενών, βγαίνουν από τα ντουλάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας, τους λόγους θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη».

Συνέχισε λέγοντας πως: «σήμερα αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με πάρα πολύ σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια. Αυτά που έχουν διαταχθεί μετά τη σημερινή εισαγγελική παραγγελία και αποδεικνύει ότι οι μηχανισμοί αντιστέκονταν σε αυτό που ήταν δίκαιο και σωστό. Διατάχθηκε η ανάσυρση δικογραφίας 3.000 σελίδων, που αφορούν παραλείψεις ιατροδικαστών, αρμόδιων και πραγματογνωμόνων».

Πηγή: in.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότεροι Έλληνες με μειωμένη πρόσβαση στην...

0
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πίεση που...

Αλλάζουν όλα: Ξεχνάμε όσα κάναμε στις ελαιοκαλλιέργειες...

0
Απαιτείται σκληρή δουλειά για να υποστηριχθεί η Προστατευόμενη Γεωγραφική...

ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότεροι Έλληνες με μειωμένη πρόσβαση στην...

0
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πίεση που...

Αλλάζουν όλα: Ξεχνάμε όσα κάναμε στις ελαιοκαλλιέργειες...

0
Απαιτείται σκληρή δουλειά για να υποστηριχθεί η Προστατευόμενη Γεωγραφική...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότεροι Έλληνες με μειωμένη πρόσβαση στην τροφή – Το 7% πείνασε το 2024
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το Ρέθυμνο αγκάλιασε με ενθουσιασμό τα μαθήματα γιόγκα στον Κήπο

ΠΚ team ΠΚ team -
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στην...

Η επέτειος εγκαινίων του Ι.Ν. του Αγίου Λουκά

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πρωί του Σαββάτου, 4ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος...

Σοβαρή ρύπανση του Γεροποτάμου από εκροή λυμάτων στην περιοχή Γαράζου Μυλοποτάμου

ΠΚ team ΠΚ team -
Σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες στην...

Επιτυχημένη η δράση «Βιβλίο στο κατώφλι σου» στο δήμο Μυλοποτάμου

ΠΚ team ΠΚ team -
Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου συναντήθηκαν στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST