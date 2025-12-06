Τετραήμερο Λόγου και Τέχνης στον Άγιο Νικόλαο

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Το 2025 σηματοδοτεί την επαναφορά, μετά από πολυετή απουσία, ενός σημαντικού πολιτιστικού θεσμού που επί δεκαετίες συνέδεσε την πόλη και τον Δήμο Αγίου Νικολάου με την Ιστορία και όλες τις μορφές του λόγου και της τέχνης, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ευρύτερο πολιτιστικό γίνεσθαι του τόπου.

Με αφορμή τη φετινή συμπλήρωση 80 χρόνων από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει στις 11, 12, 13 & 14 Δεκεμβρίου το «Τετραήμερο Λόγου και Τέχνης», που θα περιλαμβάνει εκθέσεις φωτογραφίας, εισηγήσεις για θέματα Ιστορίας, Λόγου, Τέχνης και Μνήμης, που θα πλαισιωθούν από συναυλία, θεατρικό αναλόγιο και προβολή ταινίας.

Ο Άγιος Νικόλαος θα αποτελέσει σημείο συνάντησης ανθρώπων των Γραμμάτων, των Τεχνών και της ευρύτερης διανόησης, ακαδημαϊκών, καθώς και εκπροσώπων μαρτυρικών πόλεων και χωριών, που θα ανασύρουν μνήμες και θα φωτίσουν μαρτυρίες της ζοφερής εκείνης περιόδου του πολέμου, εκπέμποντας παράλληλα το μήνυμα του διαρκούς ανθρώπινου αγώνα για την επαναθεμελίωση του κόσμου με “όχημα” τη δύναμη του λόγου και της τέχνης.

Το πρόγραμμα του «Τετραημέρου Λόγου & Τέχνης» θα ανακοινωθεί στην Συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου (περιοχή Ξηροκάμπου), στις 12 το μεσημέρι.

Στην Συνέντευξη θα παραβρεθούν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής: Γεωργία Πολυχρονάκη (αντιδήμαρχος Πολιτισμού), Θραψανιώτης Εμμανουήλ (Οδοντίατρος – τ. βουλευτής), Μαρία Κωστάκη (Φιλόλογος), Οδυσσέας Σγουρός (Αρχιτεκτονας Μηχανικός ΕΜΠ).