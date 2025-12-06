Ηράκλειο:Έκλεψε παγκάρι εκκλησίας

Συνελήφθη ημεδαπός για κλοπή

Συνελήφθη χθες (05.12.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα άγνωστος δράστης κατά το χρονικό διάστημα από 30.11.2025 έως την 05.12.2025 παραβιάζοντας Ιερό Ναό αφαίρεσε από το παγκάρι χρηματικό ποσό.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ο 22χρονος ως δράστης της κλοπής ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.