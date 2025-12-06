ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Έκλεψε παγκάρι εκκλησίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για κλοπή

Συνελήφθη χθες (05.12.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα άγνωστος δράστης κατά το χρονικό διάστημα από 30.11.2025 έως την 05.12.2025 παραβιάζοντας Ιερό Ναό αφαίρεσε από το παγκάρι χρηματικό ποσό.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ο 22χρονος ως δράστης της κλοπής ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής...

0
Στην τακτική ετήσια κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και...

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον...

0
Με θρησκευτική κατάνυξη και παρουσία αρχών και πλήθους κόσμου...

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής...

0
Στην τακτική ετήσια κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και...

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον...

0
Με θρησκευτική κατάνυξη και παρουσία αρχών και πλήθους κόσμου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τετραήμερο Λόγου και Τέχνης στον Άγιο Νικόλαο
Επόμενο άρθρο
Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα- Νεκρός γνωστός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST