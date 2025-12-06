ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα- Νεκρός γνωστός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο

Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, φίλους, συναθλητές και όλη την τοπική κοινωνία.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Σούδα Χανίων το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, κοντά σε γνωστό κατάστημα.

Το δυστύχημα συνέβη όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με άνδρα που κινούνταν με ηλεκτρικό αμαξίδιο.

Το θύμα ήταν 45 ετών και, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, επρόκειτο για ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, μέλος της ομάδας Αετοί Κρήτης. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, φίλους, συναθλητές και όλη την τοπική κοινωνία.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν άγνωστες. Η Τροχαία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης και τα γεγονότα που οδήγησαν στη μοιραία κατάληξη.

Ο εκλιπών ήταν ενεργό μέλος της κοινωνίας της Σούδας, με σημαντική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό τόσο στην ομάδα του όσο και σε όσους τον γνώριζαν και εκτιμούσαν την προσωπικότητά του και τη συμβολή του στον αθλητισμό.

Η κοινότητα της Σούδας αποχαιρετά έναν άνθρωπο που αποτέλεσε έμπνευση και παράδειγμα δύναμης, με τη θλίψη να είναι διάχυτη σε κάθε έκφανση της τοπικής ζωής.https://www.cretalive.gr/

