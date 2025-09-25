«Θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά»: Οι δηλώσεις του Σαρκοζί μετά την καταδίκη του

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.
Ένοχος για εγκληματική συνωμοσία σε υπόθεση που σχετίζεται με την απόσπαση εκατομμυρίων ευρώ παράνομων κεφαλαίων από τον εκλιπόντα ηγέτη της Λίβυης, συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι, κρίθηκε, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.
Σύμφωνα με τον Guardian, ο Σαρκοζί χαρακτήρισε την ετυμηγορία «εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στο δικαστικό σύστημα».
Τόνισε ότι αθωώθηκε από τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και κρίθηκε ένοχος μόνο για «εγκληματική συνωμοσία» με τους συνεργάτες του.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημόσια θέση του συνεπάγεται ευθύνες: «
Η διεύθυνσή μου είναι γνωστή και, ως δημόσιο πρόσωπο, δεν μπορώ να αποφύγω τις ευθύνες μου».
Ο ίδιος κριτικάρει την απόφαση του δικαστηρίου να τον στείλει στη φυλακή, αλλά δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί με την κλήτευση:
«Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά».
Σημειώνει ότι, πριν από την είσοδό του στη φυλακή, θα πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους επικριτές του.
Παράλληλα, προσθέτει:
«Αυτοί που με μισούν τόσο πολύ νομίζουν ότι μπορούν να με ταπεινώσουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας».
🚨🇫🇷⚖️ ALERTE INFO | Nicolas Sarkozy est CONDAMNÉ à 5 ans de PRISON FERME dans l’affaire du financement libyen. pic.twitter.com/3Wjb1qY8rZ
— AlertesInfos (@AlertesInfos) September 25, 2025