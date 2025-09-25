Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Οι κυρώσεις για τα F-35 μπορούν να αρθούν σχεδόν αμέσως»

Έξι χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντά τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια συνάντηση χωρίς δημοσιογράφους και με ατζέντα ενεργειακές και αμυντικές συμφωνίες, ύψους δισεκατομμυρίων.
Έξι χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στον Λευκό Οίκο για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, με μισή ώρα καθυστέρηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αρχικά ενοχλημένος, αλλά στη συνέχεια οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και προχώρησαν στη διμερή τους συνάντηση, τελικά παρουσία δημοσιογράφων.
Κεντρικό θέμα ήταν τα μαχητικά F-35, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι κυρώσεις μπορούν να σταματήσουν «σχεδόν αμέσως» αν οι συνομιλίες έχουν θετική έκβαση. Αναφέρθηκε επίσης σε πιθανές συμφωνίες για F-16, Patriot, Boeing και LNG, τονίζοντας τον συναλλακτικό χαρακτήρα των σχέσεων. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν εξέφρασε χαρά που η συνάντηση συνέπεσε με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών και ενεργειακών δεσμών με τις ΗΠΑ.
Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να επιτεθεί στα αμερικανικά ΜΜΕ χαρακτηρίζοντας το CNN «fake news», ενώ σχολίασε ότι το ΝΑΤΟ παραμένει «απογοητευτικό αλλά και χρήσιμο» λόγω των αμυντικών δαπανών. Αναφερόμενος στη Γάζα, έκανε λόγο για προσπάθεια επιστροφής ομήρων και συνεργασία με Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Ιορδανία, Κατάρ και Ισραήλ. Παράλληλα εξέφρασε απογοήτευση για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι η Ρωσία έχει δαπανήσει τρισεκατομμύρια χωρίς να κατακτήσει ουσιαστικά εδάφη.
Για την Άγκυρα, η επίσκεψη αποτελεί ευκαιρία επαναπροσέγγισης με την Ουάσινγκτον μετά την ψυχρή στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν. Ο Ερντογάν επιδιώκει την άρση των κυρώσεων και την επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ οι αγορές στην Τουρκία ήδη αντιδρούν θετικά εν αναμονή πιθανών συμφωνιών ύψους έως 50 δισ. δολαρίων.
