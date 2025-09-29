Ξεκίνησαν οι κοινές δηλώσεις Τραμπ – Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν στον Λευκό Οίκο το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τη Γάζα.
Αυτήν τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός ομόλογός του παραχωρούν δηλώσεις στον Λευκό Οίκο, έχοντας ολοκληρώσει τη συζήτησή τους για το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τη Γάζα.
Ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου έχει συμφωνήσει στο σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
