Διεθνή

Ξεκίνησαν οι κοινές δηλώσεις Τραμπ – Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν στον Λευκό Οίκο το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τη Γάζα.

Αυτήν τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός ομόλογός του παραχωρούν δηλώσεις στον Λευκό Οίκο, έχοντας ολοκληρώσει τη συζήτησή τους για το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τη Γάζα.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου έχει συμφωνήσει στο σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Δείτε live 

Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου έχει συμφωνήσει στο σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Live: Η συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Νετανιάχου – «Σε...

0
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο...

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο:...

0
Έξι χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη, ο Ρετζέπ...

Live: Η συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Νετανιάχου – «Σε...

0
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο...

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο:...

0
Έξι χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη, ο Ρετζέπ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Οι κυρώσεις για τα F-35 μπορούν να αρθούν σχεδόν αμέσως»
Επόμενο άρθρο
Live: Η συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Νετανιάχου – «Σε 72 ώρες οι όμηροι επιστρέφουν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Χοντρολιά της Κρήτης ξαναγεννιέται: Από την παράδοση στο μέλλον, ένας θησαυρός ελιάς που δεν πρέπει να χαθεί

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην Κρήτη, μια ξεχωριστή ποικιλία ελιάς, η Χοντρολιά, κινδυνεύει...

Στο Ηράκλειο το 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ

ΠΚ team ΠΚ team -
Μια ιστορική στιγμή για τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης. Ιστορική στιγμή...

Live: Η συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Νετανιάχου – «Σε 72 ώρες οι όμηροι επιστρέφουν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST