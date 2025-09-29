Live: Η συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Νετανιάχου – «Σε 72 ώρες οι όμηροι επιστρέφουν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Λευκός Οίκος έδωσε απόψε στη δημοσιότητα το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ώστε να συμφωνήσουν έναν πολιτικό ορίζοντα για την ειρηνική συνύπαρξή τους.
Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ την κάνει αποδεκτή, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Αφού επιστραφούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 Γαζαίους που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.
Το Ισραήλ δεν θα κατακτήσει, ούτε θα προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη διακυβέρνηση της οποίας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή.
Ο ίδιος ο Τραμπ θα προεδρεύει σε μια επιτροπή που θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα και στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.
Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή. Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.
Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.
H συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Νετανιάχου:
Ο Τραμπ ανέφερε ότι στις συνομιλίες τους συζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το Ιράν, το εμπόριο, τις Συμφωνίες του Αβραάμ, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο της «ειρήνης στη Μέση Ανατολή». «Είμαστε, τουλάχιστον, πάρα πολύ κοντά. Και νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει το “πολύ κοντά”», δήλωσε χαρακτηριστικά για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «γιατί πραγματικά μπήκε στη μάχη και έκανε τη δουλειά», τονίζοντας ότι «συνεργαστήκαμε καλά, όπως έχουμε κάνει και με πολλές άλλες χώρες».
Στη συνέχεια δήλωσε ότι «σήμερα είναι ιστορική μέρα για την ειρήνη», σημειώνοντας πως με τον Νετανιάχου συζήτησαν «πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα», αν και, όπως είπε, «αυτό είναι μόνο μέρος της ευρύτερης εικόνας».
«Ας την ονομάσουμε αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Νετανιάχου «για την αποδοχή του σχεδίου», το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμη σχολιαστεί δημόσια από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
Εάν γίνει αποδεκτή η πρότασή μας από τη Χαμάς όλοι οι όμηροι θα πρέπει να επιστρέψουν άμεσα ή στην χειρότερη περίπτωση μέσα σε 72 ώρες
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς είναι η μοναδική πλευρά που δεν έχει αποδεχθεί ακόμη το σχέδιο του Λευκού Οίκου για τη Γάζα.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ευχαρίστησε μια σειρά ηγετών που συνέβαλαν στην κατάρτιση του σχεδίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο. Όπως είπε, οι χώρες αυτές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην «αντιμετώπιση» της Χαμάς.
«Ελπίζω ότι θα έχουμε μια συμφωνία για την ειρήνη και, αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία – κάτι που είναι πάντα πιθανό – τότε θα είναι η μόνη που δεν την αποδέχθηκε. Όλοι οι υπόλοιποι την έχουν δεχθεί. Έχω όμως την αίσθηση ότι θα έχουμε μια θετική απάντηση», ανέφερε ο Τραμπ.
Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει, το Ισραήλ θα έχει την «πλήρη υποστήριξη» των ΗΠΑ για να «κάνει ό,τι χρειαστεί».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «κανένας πρόεδρος δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ» από τον ίδιο, υπενθυμίζοντας ότι επί των ημερών του επιτεύχθηκαν οι Συμφωνίες του Αβραάμ. Όπως είπε, επίσης, ο Νετανιάχου είναι «πολύ ξεκάθαρος στην αντίθεσή του σε ένα παλαιστινιακό κράτος», θέση που συμμερίζεται και ο ίδιος. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης «συνεχώς αναφέρεται στην 7η Οκτωβρίου» και ότι «κατανοεί και σέβεται τη στάση του σε πολλά ζητήματα».
«Αυτό που κάνει σήμερα είναι τόσο καλό για το Ισραήλ», τόνισε ο Τραμπ, σημειώνοντας ακόμη ότι «παρατηρεί πλήθη που συγκεντρώνονται διαρκώς στο Ισραήλ και κρατούν το όνομά του», όπως είπε, «για κάποιον λόγο με συμπαθούν».
Απευθυνόμενος στον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Είναι πολεμιστής και το Ισραήλ είναι τυχερό που τον έχει».
