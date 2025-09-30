Γάζα: Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς – «Εχετε 3-4 μερές να απαντήσετε»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text
Live: Η συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Νετανιάχου – «Σε...
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο...
Ξεκίνησαν οι κοινές δηλώσεις Τραμπ – Νετανιάχου...
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν στον...
Live: Η συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Νετανιάχου – «Σε...
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο...
Ξεκίνησαν οι κοινές δηλώσεις Τραμπ – Νετανιάχου...
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν στον...
Subscribe
Popular
More like thisRelated
Υπουργείο Υγείας: Ετοιμάζει σχέδιο διατροφικής «εξυγίανσης» για τους πολίτες – Με ποια τρόφιμα ξεκινά
Η Εθνική Επιτροπή Διατροφής επικαιροποιεί τις εθνικές διατροφικές συστάσεις,...
Μετάθεση για το 2026–2027 στην υποχρεωτική υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου
Η υποχρεωτική εφαρμογή των Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου μετατίθεται για...
Διαμαρτυρία για την όχληση από αγώνες drifting από την Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου
Ζητούν να μην δοθεί ξανά άδεια σε τέτοιες δραστηριότητες. Με...
«Υγειονομική βόμβα» στο ΠΑΓΝΗ: Ελλείψεις σε καθαριότητα και σίτιση – Καταγγελίες για πρακτικές υπέρ εργολάβων
Το 2019 το μόνιμο προσωπικό του ΠΑΓΝΗ στον τομέα...