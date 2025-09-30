Γάζα: Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς – «Εχετε 3-4 μερές να απαντήσετε»

Η πρόταση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αλλαγές είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Τελεσίγραφο προς τη Χαμάς για να απαντήσει εντός τριών ημερών στην πρότασή του για ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες, έστειλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς έχει στη διάθεσή της τρεις με τέσσερις ημέρες για να δώσει απάντηση στο σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ισραηλινοί και οι Άραβες ηγέτες έχουν αποδεχτεί το σχέδιο και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς». Είπε ότι η Χαμάς έχει περίπου «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει. «Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα υπάρξει ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε. Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολλά». Η Χαμάς βρίσκει το σχέδιο «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» «Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα δώσουν απάντηση», δήλωσε νωρίς σήμερα Τρίτη το πρωί αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες. Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι αν απορρίψει την πρόταση αυτή, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ να αναλάβει οποιαδήποτε δράση θεωρεί απαραίτητη. Μέχρι στιγμής η παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει απαντήσει στο σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σύσταση μιας τεχνοκρατικής επιτροπής αρμόδιας για τη διοίκηση του θύλακα, την εποπτεία της οποίας θα έχει ένα διεθνές μεταβατικό όργανο. Πολλά σημεία από αυτά που περιλαμβάνονται στην αμερικανική πρόταση είχαν περιληφθεί και σε προηγούμενα ειρηνευτικά σχέδια, τα οποία έχουν απορρίψει είτε η Χαμάς είτε το Ισραήλ. Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο «είναι εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και θέτει «αδύνατους όρους» που έχουν στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης.