Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη η επίθεση του Ισραήλ – Πρώτοι στόχοι τα πλοία Alma και Sirius

Ημερομηνία:

Το σήμα από πολλά πλοία του Global Sumud Flotilla έχει χαθεί – Οι ακτιβιστές έχουν φορέσει σωσίβια και αναμένουν την επέμβαση του Ισραήλ που θα έχει ανακοινώσει ότι θα καταλάβει τα σκάφη.

Liveblog Νεκτάριος Δαργάκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla που είχε εισέλθει στη «ζώνη υψηλού κινδύνου» στην πορεία του προς τη Γάζα.

Με ανακοίνωσή του στο Telegram, o Global Sumud Flotilla ενημέρωσε ότι βρίσκεται πιο μακριά από το σημείο όπου το Ισραήλ κατέλαβε το Madleen.

Πρώτος στόχος των ισραηλινών δυνάμεων είναι το πλοίο Alma, οι ακτιβιστές έχουν φορέσει σωσίβια και περιμένουν την επιχείρηση κατάληψης των σκαφών.

Δείτε live την πορεία του Global Sumud Flotilla

Η στιγμή που το Ισραήλ δίνει εντολή στα πλοία να σταματήσουν 

Όλες οι εξελίξεις στο in

Global Sumud Flotilla: Η επίθεση του Ισραήλ ξεκίνησε – Πρώτος στόχος το Alma

Γάζα: Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς – «Εχετε 3-4 μερές να απαντήσετε»
