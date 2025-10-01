Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη η επίθεση του Ισραήλ – Πρώτοι στόχοι τα πλοία Alma και Sirius

Το σήμα από πολλά πλοία του Global Sumud Flotilla έχει χαθεί – Οι ακτιβιστές έχουν φορέσει σωσίβια και αναμένουν την επέμβαση του Ισραήλ που θα έχει ανακοινώσει ότι θα καταλάβει τα σκάφη.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla που είχε εισέλθει στη «ζώνη υψηλού κινδύνου» στην πορεία του προς τη Γάζα.
Με ανακοίνωσή του στο Telegram, o Global Sumud Flotilla ενημέρωσε ότι βρίσκεται πιο μακριά από το σημείο όπου το Ισραήλ κατέλαβε το Madleen.
Πρώτος στόχος των ισραηλινών δυνάμεων είναι το πλοίο Alma, οι ακτιβιστές έχουν φορέσει σωσίβια και περιμένουν την επιχείρηση κατάληψης των σκαφών.
As most of the boats on the Global Sumud Flotilla live stream have gone dark, One boat, Captain Nikos, sends hearts and peace signs as they get closer to the naval blockade. pic.twitter.com/DmpdIwLv2D
— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
Δείτε live την πορεία του Global Sumud Flotilla
Η στιγμή που το Ισραήλ δίνει εντολή στα πλοία να σταματήσουν
Thiago Avila, member of the Global Sumud Flotilla, puts an IOF soldier in their spot as they tell them to turn around pic.twitter.com/RFG1aZW5XU
— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
