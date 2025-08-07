ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη:Συναυλία για τα Τέμπη από τον Σύλλογο Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος

ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ – Νέα ημερομνηνία και τοποθεσία

ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ

Ο Σύλλογος Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει στην Θεσσαλονίκη, συναυλία αφιερωμένη στην μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Κυριακή 31/08/2025 στο Aνοιχτό θέατρο Συκέων, ”Μάνος Κατράκης”, με την συμμετοχή νέων μουσικών από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και χώρες της Ε.Ε.

Συμμετέχουν αφιλοκερδώς: Λένα Αλκαίου / ΠΑΣΧΑΛΗΣ Αρβανιτίδης / Μπάμπης Βελισσάριος / Ηρώ / Σοφία Κουρτίδου / Βασίλης Λέκκας / Γιάννης Σεβδικαλής / Γιάννης Χατζόπουλος / Αλίκη Χρυσοχού / Julie Massino / Mikay

Συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι τραγουδιστές της ΣΟΝΕ: Λευτέρης Αδριανός, Μάριος Αρίκας, Αριστέα Αλεξανδράκη, Ειρήνη Καλαμαράκη, Πάνος Μανιάτης, Νικόλας Σαββίδης, Ειρήνη Τόλια, Ιωάννα Τσαούση, Νίκος Τσινίδης, Δημήτρης Χατζίδης, George Guren

Έκτακτη Φιλική Συμμετοχή: π. Νικόδημος Καβαρνός

Φιλική Συμμετοχή – Αφήγηση:
Γιάννης Κατινάκης
Ιωάννα Παλιοσπύρου
Βούλα Πατουλίδου

Νίκος Χατζόπουλος (βιολί)

Διευθύνει ο Ευάγγελος Αραμπατζής

Ενορχήστρωση: Ιωάννης Παπαδημητρίου

Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος: Γεώργιος Παπαδόπουλος

Προσέλευση: 18:30
Έναρξη: 20:30

Τιμή εισιτηρίου: 25€
Προπώληση: More.com – Εισιτήρια ΕΔΩ

Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος

Μέρος των καθαρών εσόδων θα δοθεί στον Σύλλογο ΑμεΑ Ν. Χαλκιδικής ”Η ΑΓΑΠΗ”

Θεσσαλονίκη: Θάνατος πεντάχρονης από στρεπτόκοκο

0
Tο κοριτσάκι δεν είχε εμφανίσει κανένα σύμπτωμα μέχρι τα...

Θεσσαλονίκη: «Ανάμεσά μας χτυπάει η καρδιά της...

0
Η μητέρα της Έμμας που σκοτώθηκε σε παράσυρση τον...

