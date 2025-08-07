Θεσσαλονίκη:Συναυλία για τα Τέμπη από τον Σύλλογο Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος

ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ
Τίτλος: ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ – Νέα ημερομνηνία και τοποθεσία
ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ
Ο Σύλλογος Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει στην Θεσσαλονίκη, συναυλία αφιερωμένη στην μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
Κυριακή 31/08/2025 στο Aνοιχτό θέατρο Συκέων, ”Μάνος Κατράκης”, με την συμμετοχή νέων μουσικών από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και χώρες της Ε.Ε.
Συμμετέχουν αφιλοκερδώς: Λένα Αλκαίου / ΠΑΣΧΑΛΗΣ Αρβανιτίδης / Μπάμπης Βελισσάριος / Ηρώ / Σοφία Κουρτίδου / Βασίλης Λέκκας / Γιάννης Σεβδικαλής / Γιάννης Χατζόπουλος / Αλίκη Χρυσοχού / Julie Massino / Mikay
Συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι τραγουδιστές της ΣΟΝΕ: Λευτέρης Αδριανός, Μάριος Αρίκας, Αριστέα Αλεξανδράκη, Ειρήνη Καλαμαράκη, Πάνος Μανιάτης, Νικόλας Σαββίδης, Ειρήνη Τόλια, Ιωάννα Τσαούση, Νίκος Τσινίδης, Δημήτρης Χατζίδης, George Guren
Έκτακτη Φιλική Συμμετοχή: π. Νικόδημος Καβαρνός
Φιλική Συμμετοχή – Αφήγηση:
Γιάννης Κατινάκης
Ιωάννα Παλιοσπύρου
Βούλα Πατουλίδου
Νίκος Χατζόπουλος (βιολί)
Διευθύνει ο Ευάγγελος Αραμπατζής
Ενορχήστρωση: Ιωάννης Παπαδημητρίου
Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος: Γεώργιος Παπαδόπουλος
Προσέλευση: 18:30
Έναρξη: 20:30
Τιμή εισιτηρίου: 25€
Προπώληση: More.com – Εισιτήρια ΕΔΩ
Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος
Μέρος των καθαρών εσόδων θα δοθεί στον Σύλλογο ΑμεΑ Ν. Χαλκιδικής ”Η ΑΓΑΠΗ”