Θετικές όλες οι ενδείξεις για την τουριστική περίοδο στο Ρέθυμνο

ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

ΕΝΘΑΡΥΝΤΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΝΑΣ

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί αναφορικά με την πορεία της τουριστικής περιόδου στο Ρέθυμνο που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αν και τα δεδομένα άλλαξαν λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, τα στοιχεία που έχουν οι τουριστικοί παράγοντες στα χέρια τους, δείχνουν, πως φέτος στο Ρέθυμνο θα έχουμε μια σεζόν, αντίστοιχης της περσινής.

Αυτό τονίζει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου κ. Νίκος Κουμνάς, ο οποίος μιλώντας στην εφημερίδα «Ρέθεμνος» επισημαίνει την ανατροπή που σημειώθηκε στις κρατήσεις με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Διατηρεί, ωστόσο, έντονη την ελπίδα πως οι απώλειες δεν θα είναι μεγέθους τέτοιου, που θα προκαλούσαν την απόλυτη ανατροπή των δεδομένων.

«Δεν πάμε για την χρονιά ρεκόρ» που περιμέναμε, τονίζει ο κ. Κουμνάς, ωστόσο, δεν διαφαίνεται να πέσουμε σε ποσοστά, κάτω εκείνων της περσινής περιόδου, όπως ο ίδιος επισημαίνει.

«Στα τέλη Ιανουαρίου είχαμε εξαιρετικά δεδομένα στα χέρια μας και οι οιωνοί ήταν απολύτως θετικοί. Δυστυχώς ο πόλεμος ήρθε για να βάλει φρένο στα πάντα. Βεβαίως, επισημαίνω, πως μιλώντας για φρένο δεν εννοώ ότι έχουμε ακυρώσεις πτήσεων και διανυκτερεύσεων. Μειώθηκε, ωστόσο, αισθητά η ροή των κρατήσεων σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε να είναι αρχές Απριλίου».

Αυτά δήλωσε στο «Ρέθεμνος» ο Νίκος Κουρνάς για να τονίσει: «Η σεζόν ξεκίνησε κανονικά στα τέλη του Μάρτη στο Ρέθυμνο και η πρώτη πτήση τσάρτερ στο Ηράκλειο ήταν 14 Μαρτίου, όπως ήταν προγραμματισμένο από Ελβετία. Ο Απρίλιος δυστυχώς θα είναι υποτονικός αλλά ο Μάϊος θα είναι όπως πέρσι, που επίσης δεν ήταν καλός. Βοηθά που η Πεντηκοστή των Καθολικών πέφτει στα μέσα Μαΐου, γεγονός, που σημαίνει πολυήμερες διακοπές για αυτούς, οπότε θα υπάρξει μια καλή τόνωση».

Πάμε, λοιπόν, για μια «αξιοπρεπέστατη σεζόν στο Ρέθυμνο» όπως δηλώνει ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων που διατηρεί την ανησυχία του λόγω όσων συμβαίνουν, όμως, από τα στοιχεία που υπάρχουν λίγο πριν το Πάσχα των Ορθοδόξων, δείχνουν πως η σεζόν θα εξελιχθεί ομαλά και θα έχουμε μια καλή χρονιά για το Ρέθυμνο.

Αυτό αποτελεί μια πραγματικά θετική εξέλιξη καθώς η αγωνία όλων των οικονομικών παραγόντων στο Ρέθυμνο «χτυπά κόκκινο» καθώς κάθε άλλη ανατροπή προς το δυσμενέστερο, θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική για την τοπική οικονομία που ήδη δοκιμάζεται.

«Καλά θα πάνε τα πράγματα» λέει ο Νίκος Κουμνάς για τα προσθέσει: «Εκτός αν συμβεί κάτι τραγικό που το απευχόμαστε όλοι».

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤτΕ

Θετικές παραμένουν οι προοπτικές για τον τουρισμό, παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Η άποψη αυτή έρχεται να ενισχύσει τις θέσεις του Προέδρου του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου Νίκου Κουμνά αλλά και πολλούς άλλους παράγοντες του κλάδου.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο δίμηνο του 2026, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ήταν αυξημένες κατά 11,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Fraport Greece, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε ετήσια βάση.

Ακόμα και τον Μάρτιο μάλιστα, μήνα κατά τον οποίο ήταν σε εξέλιξη ο πόλεμος, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας ανήλθε σε 2,31 εκατ., αυξημένη κατά 3,8% σε σύγκριση με το 2025. Παρότι σημειώθηκε επιβράδυνση σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, το ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον δεν κατάφερε να στερήσει το θετικό πρόσημο με το αριθμό των συνολικών επισκεπτών να παραμένει πάνω από τα επίπεδα του 2025 κατά 4,8% στην εγχώρια επιβατική κίνηση και κατά 3,4% στην κίνηση προς/από το εξωτερικό.

Σε επίπεδο τριμήνου δε η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 6,28 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 8,1%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού παρουσίασε αύξηση της τάξης των 7,1% και 8,5% αντίστοιχα.

Ενθαρρυντικό σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα είναι ότι η δυναμική αυτή δεν παρουσιάζει ενδείξεις εξάντλησης, καθώς ο προγραμματισμός αεροπορικών θέσεων για το α΄ τρίμηνο του 2026 διαμορφώνεται κατά 9,1% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025