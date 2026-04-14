Πρόγραμμα «Rethymno Zero Waste Home»

Ο Δήμος Ρεθύμνης εφαρμόζει τη χωριστή συλλογή υπολειμμάτων τροφών στον καφέ κάδο με πρώτο σταθμό την περιοχή της Άνω Καλλιθέας

Ο Δήμος Ρεθύμνης ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος «Rethymno Zero Waste Home», εισάγοντας τη χωριστή συλλογή υπολειμμάτων τροφών, με την τοποθέτηση του καφέ κάδου στην περιοχή της Άνω Καλλιθέας, ενισχύοντας τη συνολική του στρατηγική για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων.

Η Άνω Καλλιθέα αποτελεί τον πρώτο σταθμό εφαρμογής της δράσης, η οποία θα επεκταθεί, σταδιακά, σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων.

Ο καφέ κάδος αφορά τη χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων καθημερινής χρήσης, όπως ενδεικτικά, υπολείμματα φαγητού, φρούτα και λαχανικά, ψωμί, ζυμαρικά, άλευρα, καθώς υπολείμματα καφέ, τσαγιού και στάχτη. Πρόκειται για υλικά που αποτελούν σημαντικό μέρος των οικιακών αποβλήτων τα οποία, μέσω της διαλογής στην πηγή παραγωγής τους, δηλαδή στο σπίτι μας, μπορούν να αξιοποιηθούν και να μετατραπούν σε πολύτιμο πόρο για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και τη δημιουργία κομπόστ υψηλής ποιότητας.

Κυριότερα η ορθή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή, καθώς και στον περιορισμό του υψηλού κόστους διαχείρισής τους. Το 2025, το 51% του συνολικού όγκου των απορριμμάτων οδηγήθηκε σε ταφή, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό με επιπλέον 725.975 ευρώ, λόγω της επιβολής του τέλους ταφής απορριμμάτων.

Η μείωση των κοινών απορριμμάτων που απορρίπτονται στον πράσινο κάδο θα έχει άμεσο όφελος για όλους τους δημότες, καθώς θα συμβάλει αντίστοιχα στη μείωση των δημοτικών τελών.

Μείωση της ταφής με ορίζοντα το 2028

Σε σχετική δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κος Στέλιος Σπανουδάκης ανέφερε:

«Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία από τον απολογισμό διαχείρισης απορριμμάτων για το 2025, ένα σημαντικό ποσοστό των αποβλήτων μας εξακολουθεί να οδηγείται σε ταφή. Αυτό είναι ένα δεδομένο που μας προβληματίζει, αλλά ταυτόχρονα μας κινητοποιεί να δράσουμε πιο δυναμικά.

Για τον λόγο αυτό, ενισχύουμε τη χωριστή συλλογή απορριμμάτων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα οργανικά απόβλητα της κουζίνας μας.

Η εφαρμογή του καφέ κάδου, με αφετηρία την Άνω Καλλιθέα, σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μειώσουμε την ταφή των απορριμμάτων κάτω από το 20% έως το 2028. Και αυτός ο στόχος είναι εφικτός, μόνο εάν προσπαθήσουμε όλοι μαζί με συνέπεια και υπευθυνότητα».

Ο Δήμος έχει ήδη επιτύχει σημαντική πρόοδο στον τομέα της ανακύκλωσης, με την περαιτέρω αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων να αποτελεί το επόμενο ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων.

Δωρεάν διάθεση οικιακού εξοπλισμού

Στο πλαίσιο της δράσης, οι κάτοικοι της Άνω Καλλιθέας έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν δωρεάν και κατ’ οίκον, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τον απαραίτητο οικιακό εξοπλισμό. Παρέχεται καφέ οικιακό καδάκι για τη συλλογή των βιοαποβλήτων, καθώς και κλειδί για την πρόσβαση στον κοινόχρηστο καφέ κάδο της γειτονιάς τους.

Ενημέρωση πολιτών

Παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου, υλοποιείται πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Rethymno Zero Waste Home». Η ενημέρωση θα εξελίσσεται παράλληλα με την επέκταση της δράσης σε νέες περιοχές, με στόχο τη σταδιακή καθολική συμμετοχή των πολιτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες και πληροφορίες, καθώς και να προγραμματίζουν την παραλαβή του εξοπλισμού τους, μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:

Τηλέφωνο: 28310-57940, 28314-40240

Email: perivallon@rethymno.gr

Iστοσελίδα: www.rethymnogreen.gr

